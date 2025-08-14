Nuove ostetriche al Dono Svizzero di Formia: potenziato il reparto di Ginecologia e Ostetricia

Prosegue il piano di rafforzamento del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Sono sei le nuove ostetriche assunte per garantire la piena operatività dei servizi e la continuità dell’assistenza. A darne notizia è Enrico Tiero, componente della commissione Sanità e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

“È una battaglia che ci ha visto in prima linea – commenta Tiero – e che siamo riusciti a portare a termine. La Asl di Latina, attraverso le procedure selettive per il reclutamento di 19 nuove unità ostetriche destinate a tutti i punti nascita del territorio, ha centrato l’obiettivo di garantire la piena copertura dei fabbisogni assistenziali dei reparti. Un plauso va al direttore generale della Asl, Sabrina Cenciarelli, per la rapidità e concretezza della risposta, e al direttore generale della Salute regionale, Andrea Urbani, per la pronta autorizzazione concessa dalla Regione Lazio”.

Tiero ha ricordato il grande piano assunzionale voluto dal presidente Francesco Rocca, che prevede circa 14.000 nuove unità in tutta la Regione, di cui 1.051 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari destinati alla Asl di Latina. Il consigliere ha però evidenziato le difficoltà nel reperire dirigenti medici, primari e direttori di presidio disponibili a lavorare nelle strutture del centro e sud pontino, con diversi bandi andati deserti. “Possiamo migliorare l’attrattività dei nostri presidi solo garantendo funzionalità ed efficienza – ha aggiunto –. Continuiamo a lavorare in sinergia per potenziare le strutture, dall’ammodernamento del parco tecnologico al reclutamento di personale, fino al reperimento di posti letto. C’è ancora molto da fare, ma non accettiamo lezioni da chi ha governato male: preferiamo rimboccarci le maniche e lavorare per il bene dei nostri territori”.