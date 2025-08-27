Pontinia guarda a Paestum: il Comune parteciperà alla Borsa del Turismo Archeologico

Pontinia si prepara a rappresentare il territorio pontino alla 27ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025. Il Comune è stato tra i primi a rispondere all’avviso pubblico della Provincia di Latina, presentando la propria manifestazione di interesse con un atto firmato dal sindaco Eligio Tombolillo.

La partecipazione rientra nella missione istituzionale di valorizzazione delle realtà inserite nell’“Appia Regina Viarum”, recentemente candidata a sito Unesco, e sarà l’occasione per proporre un progetto di turismo integrato che unisce natura, sport ed enogastronomia.

Il percorso presentato dall’assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio, in collaborazione con il consigliere comunale Matteo Lovato, porta il titolo “Pontinia tra natura, sport ed enogastronomia”. Si tratta di un itinerario che coniuga escursioni e archeotrekking con la scoperta delle eccellenze locali: caseifici, aziende agricole e allevamenti bufalini che offriranno visite guidate e degustazioni di mozzarella di bufala e formaggi tipici.

Il progetto sarà arricchito da contenuti multimediali e includerà due tappe culturali di rilievo: il Mausoleo di Clesippo, monumento funerario romano del I secolo a.C., e il Casale di Mesa, storica stazione di posta citata anche da Goethe nel suo “Viaggio in Italia”.

“Il nostro progetto – ha dichiarato il sindaco Tombolillo – avvia un dialogo tra sport, ambiente, storia e tradizioni culinarie, con la mozzarella di bufala come ambasciatrice d’eccellenza. Pontinia è una città giovane, ma custodisce testimonianze di un passato antico che meritano di essere valorizzate”.

L’iniziativa, sostenuta dalla Provincia di Latina guidata da Gerardo Stefanelli, sarà presentata nello stand dedicato e durante il workshop con buyer nazionali ed esteri previsto per il 1° novembre, e verrà riproposta anche nell’ambito delle manifestazioni “Appia Day” e “Appia Week”.