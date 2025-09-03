ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Mercato chiuso, il Latina traccia il bilancio, Terracciano: “Abbiamo ottenuto quello che volevamo”

Condò: "Sento l'entusiasmo crescere intorno alla squadra"

LATINA – Si è chiuso il mercato per il Latina Calcio. Il punto è stato fatto nella conferenza stampa tenuta questa mattina dal presidente del club Antonio Terracciano con il direttore sportivo Condò.

Nel giorno in cui viene superata la barriera dei mille abbonati, il bilancio della sessione estiva di calciomercato, è positivo per il numero uno del Club: “Un mercato difficile, ma abbiamo ottenuto quello che volevamo”, ha detto Terracciano.

Si è detto contento del mercato anche il diesse Condò che ha ringraziato la società per la fiducia e per l’appoggio offerto, oltre che per il lavoro svolto per rendere possibili le acquisizioni. Il colpo finale è stato l’acquisto del bomber Giacomo Parigi, considerato la ciliegina sulla torta. “Era la nostra prima scelta, ma sembrava impossibile, invece siamo riusciti a portarlo a Latina grazie alla nostra perseveranza. Dobbiamo però essere consapevoli che l’anno è difficile, siamo in un girone di ferro, e dobbiamo lottare in ogni singola partita”.

 

 

