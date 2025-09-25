Sabato a Latina la Pigiama Run per i bambini malati di tumore

LATINA – “Corri o cammina con noi per i bambini malati di tumore”. E l’appello della Lilt che con la sua sede territoriale organizza la Pigiama Run 2025: appuntamento il 26 settembre alle ore 19:00 in Piazza del Popolo a Latina. L’iniziativa si svolge nell’ambito della Settimana Europea dello Sport. Il ricavato dell’evento sarà destinato per esigenze dei pazienti oncologici pediatrici.

L’evento inizierà alle ore 19.00: si consiglia di arrivare un po’ prima, alle ore 18,00, in modo da ritirare pacco gara e pettorale presso il Village. Ad animare la manifestazione ci saranno anche i Volontari LILT Giocare in Corsia, mentre l’energia e l’entusiasmo di Luana Santucci animeranno la corsa/camminata per le vie della città. “Dato che non è una gara e ognuno percorrerà le strade della città al ritmo che più gli si addice, possono partecipare tutti, grandi e piccini, e perché no, anche i vostri amici a 4 zampe”, spiegano dalla Lilt.

Fino a ora la Lilt ha raccolto 3.880 euro grazie a 269 partecipanti.