Festival Internazionale del Circo d’Italia, definita la rosa della Giuria Tecnica

Un’edizione che si annuncia semplicemente spettacolare. Oltre ai tre special guest e ai 24 grandi numeri in competizione, saranno ben 21 i big del circo internazionale a comporre la Giuria Tecnica del Festival, in programma a Latina dal 16 al 20 ottobre. Una giuria che, per numero di membri e prestigio dei suoi componenti, viene già considerata una delle più importanti mai riunite in un festival circense a livello mondiale.

Il debutto è fissato per giovedì 16 ottobre alle 21 in via Rossetti, con il primo spettacolo del cartellone. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale www.festivalcircoitalia.com, attraverso il portale dedicato www.webtic.it.

Il calendario prevede sei spettacoli in quattro giorni: giovedì 16 ottobre alle 21 (spettacolo A); venerdì 17 alle 21 (spettacolo B); sabato 18 con doppio appuntamento alle 16.30 (spettacolo B) e alle 21 (spettacolo A); domenica 19 alle 15.30 (spettacolo A) e alle 19 (spettacolo B). Lunedì 20 ottobre gran finale con lo spettacolo di Gala e la premiazione dei vincitori. Gli spettacoli A e B, pur differenti nella composizione, garantiscono lo stesso altissimo livello artistico e rappresentano soltanto la suddivisione degli artisti in gara in due gruppi.

La Giuria Tecnica Internazionale, composta da direttori e responsabili dei più importanti circhi e accademie del mondo e da figure di spicco legate al settore artistico e imprenditoriale, assegnerà i riconoscimenti più attesi: il Latina d’Oro, d’Argento e di Bronzo. I criteri di valutazione includono originalità della performance, qualità tecnica, difficoltà ed eleganza coreografica.

Latina si prepara così a diventare ancora una volta la capitale mondiale del circo, ospitando stelle non solo in pista ma anche tra i banchi della giuria.