Fitwalking for AIL: una camminata solidale aperta a tutti… anche ai nostri amici a quattro zampe

Latina – Torna la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva che unisce movimento, benessere e sostegno alla ricerca contro le malattie del sangue. L’appuntamento è per domenica 28 settembre, con ritrovo in via Tanaro 27 alle ore 8.30, colazione offerta e partenza tutti insieme verso il centro città.

Un evento per tutti

La Fitwalking for AIL è pensata per chiunque voglia trascorrere una mattinata diversa: famiglie, gruppi di amici, sportivi e non. Il percorso, lungo circa 3 km, si snoda nel cuore di Latina e terminerà in Piazza del Popolo, dopo il passaggio davanti all’ospedale e al reparto di ematologia, simbolo dell’impegno dell’AIL sul territorio.

Novità 2025: anche i cani protagonisti

Quest’anno la camminata diventa ancora più inclusiva: anche i cani potranno partecipare, ricevendo una speciale pettorina con il logo Fit Wolf, coordinata con la maglietta dei partecipanti.

Grazie allo sponsor Ayoka, i pacchi gara dei nostri amici a quattro zampe conterranno anche una piccola “pasta” con gadget dedicati. Un segnale forte di come la manifestazione voglia davvero essere un momento di comunità allargata, in cui nessuno resta fuori.

Pacco gara e iscrizioni

Ogni iscritto riceverà il pacco gara con maglietta, pettorale e gadget.

Le iscrizioni sono aperte:

• in sede, via Tanaro 27, giovedì e venerdì (8.30–13.30 e 15.30–18.30) e sabato (orario continuato),

• domenica mattina prima della partenza.

Non è una corsa, è un gesto di solidarietà

La Fitwalking for AIL non è una gara: è una camminata solidale, accessibile a tutti, con l’obiettivo di passare qualche ora insieme e sostenere l’AIL nella sua missione a favore della ricerca e dei pazienti ematologici.

L’intervista a Giulia Tarda, organizzatrice della FitWalking for Ail