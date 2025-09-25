Latina, raccolta fondi con i manufatti delle detenute in carcere

Sabato 27 settembre, dalle 16 alle 19.30, e domenica 28 settembre, dalle 10 alle 13, in via Filippo Corridoni 22 a Latina, si terrà una raccolta fondi a favore dell’associazione di promozione sociale Angolo di Chirone. L’iniziativa vedrà protagonisti i manufatti realizzati dalle donne detenute nel Laboratorio di arte solidale della Casa Circondariale di Latina, pezzi unici esposti e messi a disposizione del pubblico per sostenere l’attività dell’associazione.

L’Angolo di Chirone, attiva soprattutto nel quartiere Nicolosi, offre doposcuola, laboratori artistici e musicali, sportelli di ascolto e percorsi gratuiti di integrazione dedicati a bambini e ragazzi di diversi continenti, coinvolgendo sempre più anche le famiglie. Un impegno che prende ispirazione dalla figura mitologica di Chirone, il “guaritore ferito”, simbolo di saggezza e trasformazione del dolore.

A rendere possibile l’iniziativa, il sostegno del gruppo di volontari di Solidarte e dell’associazione Cocci e Coriandoli, che hanno collaborato per portare all’attenzione della città i lavori artigianali nati dietro le mura del carcere, in un percorso di solidarietà e inclusione.