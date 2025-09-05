Fondi, Caretta Caretta a Capratica: natura, conservazione e turismo sostenibile

Un appuntamento speciale attende cittadini e turisti domenica 7 settembre 2025 sulla spiaggia di Capratica a Fondi. A partire dalle 10, la Pro Loco Fondi e l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, nell’ambito del programma estivo #viviparchidelazio, promuovono una mattinata dedicata alla natura e alla conservazione in attesa della schiusa delle uova di tartaruga marina Caretta caretta.

Presso il gazebo allestito vicino al lido “Il Grillo”, i partecipanti potranno incontrare esperti, ricevere materiali informativi e approfondire le tematiche legate alla biodiversità marina. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con TartaLazio, la rete regionale che si occupa della protezione delle tartarughe marine.

All’evento prenderanno parte il Commissario Straordinario del Parco, avv. Massimo Giovanchelli, e il direttore, avv. Fabio Refini, insieme a rappresentanti delle associazioni coinvolte. «La conoscenza è lo strumento indispensabile per la conservazione del nostro ambiente marino e costiero», ha sottolineato Giovanchelli. «Collaborare con TartaLazio è fondamentale per la tutela di queste meravigliose creature – ha aggiunto Refini –. Vogliamo che l’iniziativa diventi un motore di impegno concreto verso la conservazione marina».

Durante la mattinata, i naturalisti del Parco e di TartaLazio guideranno il pubblico alla scoperta del ciclo vitale della Caretta caretta, delle minacce che la specie affronta e delle buone pratiche da adottare per proteggerla. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, sarà anche l’occasione per presentare i progetti educativi che proseguiranno nei prossimi mesi nelle scuole e sul territorio.

Un evento che vuole trasformare curiosità e stupore in consapevolezza e impegno, con l’obiettivo di rendere ciascun partecipante un ambasciatore della tutela del mare e delle sue creature.