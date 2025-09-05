Latina, tagliati diciannove platani in centro città. A giorni giù i pini all’interno del Campo Coni

LATINA – Diciotto platani e un Albero di Giuda: tanti sono quelli tagliati nel centro di Latina dopo la caduta di un grosso platano avvenuta a fine luglio. I lavori tra via Marcucci, via Verdesca Zain e via Filzi, in pieno centro urbano a Latina, stanno terminando e rispondendo a qualche critica sull’opportunità di eliminare piante così longeve, l’assessore ai lavori pubblici con delega al verde urbano, Massimiliano Carnevale spiega che “l’intervento è atto a garantire la sicurezza dei cittadini”. Citando una relazione tecnica aggiunge che il taglio riguarda solo alberi “tutti risultati affetti da patologie che ne hanno compromesso la stabilità” e che “nei prossimi giorni, si procederà al taglio di pini all’interno del Campo Coni”.

“La perizia – affermato il vice sindaco – è stata richiesta dagli uffici comunali a seguito della caduta improvvisa di un grosso platano, avvenuta il 28 luglio scorso. Su circa 60 alberature della zona sottoposte a valutazione di stabilità, 19 sono state ritenute pericolose per gli utenti della strada, per altro in un’area sulla quale insistono diverse scuole e quindi frequentata da numerosissimi studenti”.

“E’ bene sottolineare – ha proseguito Carnevale – che ogni valutazione sullo stato di salute delle piante e sulla eventuale loro pericolosità per persone e cose è riservata a figure tecniche specializzate. Come amministrazione comunale dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini ed è su questa che stiamo investendo, in ogni ambito, anche nel verde pubblico. Pertanto, continueremo il monitoraggio sulle alberature, programmando i necessari interventi”.