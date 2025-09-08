Tunuè rilancia la sede di Latina, Di Giorgi: “Qui un livello di creatività altissimo, facciamo gemmare nuove idee”

LATINA – La casa editrice di Latina Tunuè, specializzata in fumetti e ormai leader nel panorama nazionale, rilancia la sua sede di Latina. I locali al civico n. 4 di via Giovanni Cena dove è nato il sogno di Emanuele Di Giorgi di vivere, letteralmente, di fumetti, sono stati ristrutturati e riaperti al pubblico con l’obiettivo di un “ritorno al futuro”: ospitare autori e promuovere gruppi di lettura, accogliere appassionati e soprattutto fare da motore alla creatività locale.

“Qui, a Latina, c’è tanto talento, un mondo che vogliamo coltivare”, racconta l’editore che dopo l’acquisizione di Tunuè da parte del gruppo Il Castoro è rimasto nel ruolo di amministratore delegato. “Il Castoro – prosegue Di Giorgi – ci ha dato risorse strutturali e economiche, ma soprattutto di mentorship , consentendoci di passare da quella che era una quota di mercato del 3% nel settore fumetti per ragazzi, all’attuale, che supera il 50%. Oggi siamo la casa editrice di fumetti più importante in Italia grazie anche all’immenso successo di Pera Toons che è l’autore in assoluto più venduto in Italia e a cui si sono aggiunte tante acquisizioni”.

Il motto della squadra Tunuè è impresso sulla maglietta scelta per il giorno dell’inaugurazione della sede rinnovata: “Fa’ come ti pare”, la frase che la mamma di Emanuele pronunciava quando capiva che era arrivato il momento di arrendersi. Lui, non l’ha delusa.

Ne abbiamo parlato con Emanuele Di Giorgi per Gr Latina