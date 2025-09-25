I Giovani Filarmonici Pontini tornano a Latina: concerto-evento al Circolo Cittadino

Sabato 27 settembre, alle ore 18.30, il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina ospiterà un concerto speciale dei Giovani Filarmonici Pontini, con ingresso libero, nell’ambito della rassegna “Appuntamento al Circolo”. L’evento, patrocinato da Provincia e Comune di Latina, sarà una serata di festa e musica, con un repertorio che spazierà tra classico, leggero e rock.

Per l’ensemble fondato nel 2000 dalla maestra Stefania Cimino si tratta di un ritorno nella propria città, dopo un settembre straordinario segnato da concerti, riconoscimenti e importanti appuntamenti istituzionali in Italia e in Europa.

A Roma, presso Palazzo Valentini, Cimino e i suoi giovani musicisti hanno ricevuto il Premio Speciale “Laudato Creato” per l’impegno nella divulgazione musicale, con un’esibizione diretta dal M° Vince Tempera durante il Festival di Musica Sacra promosso dalla Regione Lazio.

Il viaggio europeo ha portato invece l’ensemble a Bruxelles, in occasione della tappa inaugurale del tour “Made in Italy Experience 2025–2027”. Qui Cimino ha partecipato a un convegno al Parlamento Europeo, ricevuto il Premio Bruxelles 2025 al Parlamento Belga e preso parte a eventi culturali all’Istituto Italiano di Cultura, dove si è esibita con i suoi giovani talenti, tra cui Francesco Pica, vincitore del Primo Premio alla Carnegie Hall di New York, insieme a Gabriele Silvia e Samuele Moselli.

Il ritorno a Latina vuole essere un simbolico abbraccio con la città: un’occasione per condividere emozioni, esperienze internazionali e la forza di un progetto che da ventiquattro anni promuove musica e cultura tra le nuove generazioni.