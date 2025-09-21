Inaugurazione del Megastore Guagliumi Cars, una nuova casa per l’automotive a Latina







































Il Megastore Guagliumi Cars ha aperto ufficialmente le sue porte con un evento esclusivo che ha celebrato l’arrivo in Italia dei brand Dongfeng, Voyah e MHero. Una serata pensata non solo per presentare le novità di mercato, ma per inaugurare un luogo che si propone come punto di incontro e di esperienza per tutti gli appassionati di motori.

Guido Guagliumi, CEO Guagliumi Cars, ha sottolineato con entusiasmo l’importanza di questo momento:

“Lo showroom si conferma non solo come concessionaria multi-brand, ma come un vero e proprio punto di riferimento per la mobilità del futuro, con una filosofia chiara: il vero brand è Guagliumi Cars, un nome che racchiude innovazione, esperienza e passione per i motori.

“Siamo molto contenti di ospitare la nostra nuova casa. Abbiamo fatto tanto per renderla qualcosa di esclusivo: non solo uno showroom, ma uno spazio vivo, dove nei prossimi mesi prenderanno vita tante attività. La nostra idea è che il cliente non trovi soltanto un’auto, ma viva un’esperienza.” Salvatore Ginevra, Direttore Marketing

Grande attenzione è stata dedicata alla presentazione del marchio Dongfeng, già leader a livello mondiale, che arriva sul territorio con una gamma completa: dalle vetture elettriche ai modelli endotermici, fino a SUV dalle performance straordinarie, con oltre mille cavalli di potenza. Accanto a Dongfeng, i brand Voyah e MHero completano l’offerta di veicoli innovativi e di ultima generazione.

Emiliano Antonetti, Direttore Commerciale, ha ribadito l’impegno verso la comunità:

“Il nostro punto di forza è Dongfeng, ma abbiamo anche Eurasia Motor Company, Tiger e una divisione moto molto ampia. Invitiamo tutti i cittadini a venirci a trovare: per noi è un piacere essere presenti e disponibili sul territorio.”

A lui si è unito Nicola Aiello, Direttore Commerciale, con un messaggio chiaro:

“Siamo pronti e disponibili. Con la divisione moto e i nostri marchi – da Royal Enfield a Zontes, da Voge a Kimco – portiamo tante innovazioni e novità. Vi aspettiamo per scoprirle insieme.”

Il Megastore ospita infatti anche un reparto moto tra i più grandi del Lazio, con oltre 1.000 mq dedicati e una gamma di brand in continua espansione.

La serata è stata resa ancora più speciale dalla presenza dello Chef Filippo La Mantia, che con la sua cucina ha accolto gli ospiti in un’atmosfera elegante e conviviale.