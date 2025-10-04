Hyundai H.O.M.E. a Latina l’inaugurazione alla concessionaria Fiori



































LATINA – Hunday H.O. M. E. arriva alla concessionaria Fiori.

“Hunday rappresenta i principi che si sposano perfettamente con la filosofia della nostra famiglia e della nostra azienda: innovazione, tecnologia e progresso”.

Così il titolare Filippo Fiori ha presentato l’inizio di questa nuova avventura che completa l’offerta sul territorio pontino con il brand Hyundai nella sede di via Ferrazza 1290 a Latina.

“Già nel 2017, quando abbiamo avuto la possibilità di rappresentare Hyundai su Roma, lo abbiamo fatto con grande entusiasmo. La concessionaria Fiori nasce nel 1964 con mio nonno, e da allora di strada ne abbiamo fatta tanta. Oggi rappresentiamo diversi marchi, gestiamo un parco usato importante, officine all’avanguardia e puntuali, e offriamo servizi di noleggio a breve e a lungo termine. Abbiamo affrontato molte sfide insieme a mio padre e ai miei fratelli, e queste sfide ci hanno portato fino a qui. Latina per noi è un territorio importante, e siamo orgogliosi di farne parte con un marchio come Hyundai.

L’intervista a Filippo Fiori

Presente ieri alla bellissima serata inaugurale, Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia

“L’apertura della sede Hyundai qui a Latina rappresenta un passo molto importante. Una città strategica, alle porte del centro-sud Italia: vicina a Roma e crocevia con Napoli. Parliamo quindi di una sede storica per l’automotive, affidata a una famiglia con grande esperienza nel settore romano, che oggi amplia il proprio raggio d’azione fino a Latina. Qui i clienti troveranno l’intera gamma Hyundai: una delle più complete sul panorama automobilistico, con la più ampia offerta di motorizzazioni. Dalle versioni termiche alle ibride plug-in, dalle full hybrid alle 100% elettriche: in concessionaria Fiori a Latina è possibile scoprire ogni modello della casa coreana.

La sfida principale sarà far percepire al cliente italiano ciò che Hyundai rappresenta nel mondo. In soli 50 anni, il nostro gruppo è diventato il terzo costruttore a livello globale: una storia di successo, che però in Italia deve ancora trasferire appieno il valore di innovazione e tecnologia che ci contraddistingue.

Il nostro DNA è racchiuso nel motto Progress for Humanity. È questo il messaggio che vogliamo comunicare al mercato italiano, e grazie alla rete dei concessionari siamo certi di riuscirci anche qui a Latina.”

“La famiglia Fiori, aggiunge Calcara, da oltre 60 anni rappresenta l’automotive a Roma e oggi, con grande orgoglio, anche qui a Latina.

Abbiamo già parlato molto di Hyundai, ma voglio aggiungere qualche informazione significativa. In soli 50 anni, Hyundai è diventata il terzo gruppo automobilistico al mondo, con appena due marchi. Un risultato che ci rende orgogliosi di poter rappresentare questa realtà qui a Latina insieme alla famiglia Fiori.

Quello che ci lega a questa collaborazione è soprattutto il rapporto con il cliente: un rapporto umano, centrale e fondamentale, che portiamo avanti dal 2017 a Roma e che oggi vogliamo trasferire anche qui a Latina.

Il cliente è al centro: rappresenta l’anello di congiunzione tra ciò che gli ingegneri coreani ci mettono a disposizione e l’esperienza concreta vissuta sul territorio. Per questo, scegliere Latina con la famiglia Fiori è stato naturale”

Il concept Hyundai H.O.M.E. (Human Oriented Mobility Experience) definisce una nuova generazione di concessionarie, trasformandole in luoghi di incontro dove tecnologia, performance e sostenibilità si uniscono per offrire un’esperienza completa di mobilità, non più un semplice showroom.

Il termine simboleggia la visione di Hyundai per un futuro in cui la concessionaria è la porta d’accesso a innovazioni concrete che mettono l’essere umano al centro, attraverso la creazione di “Human Oriented Mobility Experience