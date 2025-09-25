Parco Nazionale del Circeo, arriva il secondo Bioblitz del progetto Magacirce

Dopo il successo del primo appuntamento di maggio, il 26 settembre il Parco Nazionale del Circeo ospiterà il secondo Bioblitz del progetto MAGACIRCE, realizzato dall’Ente Parco con il sostegno dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

L’iniziativa offre a studenti, insegnanti, cittadini e visitatori l’opportunità di affiancare naturalisti ed esperti per contribuire alla ricerca scientifica, osservando, identificando e raccogliendo dati sulla biodiversità del Parco. I partecipanti esploreranno la foresta alla ricerca di specie visibili di giorno e di notte, con il supporto di tecniche e strumenti innovativi di monitoraggio.

In questa seconda edizione, oltre agli specialisti già coinvolti nella ricerca su piante, farfalle, rettili, uccelli e mammiferi, le indagini si estenderanno ad altri insetti, grazie al contributo di esperti di libellule e zanzare. L’Istituto Pangea, partner del progetto, guiderà i partecipanti, mentre AICS Ambiente proporrà laboratori sui rifiuti, sul riciclo e sul riuso della plastica.

“La partecipazione a questa iniziativa permette di avvicinarsi al lavoro degli esperti e di comprendere l’importanza della ricerca per la tutela della biodiversità – afferma la Commissaria Straordinaria dell’Ente Parco, Emanuela Zappone –. È un’esperienza che unisce educazione, conoscenza e divertimento, rafforzando il legame tra comunità e territorio”.

L’appuntamento è alle ore 8.00 presso il Museo Naturalistico del Centro Visitatori del Parco, in Via Carlo Alberto, Sabaudia. La partecipazione delle scuole richiede prenotazione anticipata, mentre cittadini e visitatori potranno partecipare liberamente a turni di circa un’ora e mezza. I turni serali e notturni, dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo, richiedono prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: info@istpangea.it o 0773 511352 / 348 3617966.