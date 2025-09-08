Latina sconfitto in casa dal Picerno: finisce 1-2

LATINA – Nella terza giornata del campionato di serie C il Latina cede al Picerno sul punteggio di 1-2. Al Francioni, i padroni di casa sono andati sotto di un goal al ’33, ma sono riusciti a mettere in pari il match grazie alla new entry Parigi che ha segnato un calcio di rigore. Poi, la delusione nel finale: nonostante una buona partita, a quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare i nerazzurri hanno subito la rete di Santarcangelo che ha decretato la vittoria degli ospiti e la seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri, la prima casalinga. Grande amarezza a fine partita per il tecnico Alessandro Bruno che però salva la squadra: “Abbiamo fatto due errori che abbiamo pagato a caro prezzo”.

Latina Calcio 1932 1 – 2 AZ Picerno

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Porro (61’ Pace), Calabrese, Riccardi (58’ Quieto), Marenco, Hergheligiu, De Ciancio (81’ Ciko), Parodi, Pannitteri (58’ Fasan), Parigi (81’ Ekuban). All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, Dutu, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, De Marchi.

AZ Picerno: Summa, Frison, Veltri, Energe (65’ Petito), Esposito (65’ Bocic), Granata, Bianchi (80’ Marino), Maselli, Pistolesi (78’ Salvo), Abreu (80’ Santarcangelo), Pugliese. All: De Luca. A disp: Esposito, Cortese, Perri, Maiorino, Vimercati, Santaniello, Djibril, Cardoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Fabio Cantatore di Molfetta e Giuseppe Minutoli di Messina

IV Uomo: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore

FVS: Paolo Cozzuto di Formia

Marcatori: 33’ Abreu (P), 68’ Parigi (L), 86’ Santarcangelo (P)

Ammoniti: 36’ Calabrese (L), 40’ Frison (P), 73’ Maselli (P), 80’ Ercolano (L)

Angoli: Latina 7 – 2 Picerno

Recuperi: 1’ pt – 5’ st

Note: 2340 di cui 1078 abbonati e 24 ospiti