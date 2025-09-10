Vincenzo Bianchi presenta “Una vita da raccontare”

LATINA – Non è solo un’autobiografia quella che verrà presentata dall’autore Vincenzo Bianchi il prossimo venerdì 12 settembre al Circolo cittadino di Latina alle ore 19,00, ma un viaggio imprenditoriale, familiare e politico da condividere con la città, che è stata testimone e partecipe esistenziale. Si intitola non a caso Una vita da raccontare – Vincenzo Bianchi l’Onorevole cittadino e ogni pagina restituisce un pezzetto di storia personale e collettiva, in cui il lettore può ritrovare affinità, memorie e traguardi.

Un’intera esistenza, raccontata con sincerità e profondità , ripercorrendo i momenti più significativi del proprio cammino umano e di impegno civile.

La storia politica dell’ultimo trentennio fa da sfondo al racconto personale: la nascita di Forza Italia nel 1994, l’elezione come parlamentare e la partecipazione alle sedute del Consiglio d’ Europa con interventi significativi, l’incarico da vicesindaco di Latina, l’impegno per opere importanti come l’Aeroporto o per azioni complesse come i bilanci della Latina Ambiente e infine l’uscita dal suo

partito e le altre scelte politiche per la città. C’è poi la storia imprenditoriale di assicuratore affermato, che si intreccia con le imprese condotte insieme agli amici, come la creazione del locale La Capannina ’86 che per decenni farà ballare generazioni di ragazzi. Al centro una famiglia variegata di figli e nipoti, cui il libro è dedicato, in particolare ai piccoli Veronica e Francesco Maria.

Un percorso iniziato in una famiglia umile di borgo Hermada arrivata dal Veneto e con tanti figli. Lui, Vincenzo, con tanti sogni in tasca da realizzare che è arrivato lontano, non solo a Strasburgo,

ma anche nel cuore dei tanti amici con cui ha intrecciato relazioni, progetti e visioni.

«Non è soltanto un’autobiografia – sottolinea Bianchi – ma una testimonianza di gratitudine, fede e amore, con l’intento di consegnare al tempo un’eredità che resti». Un vero e proprio “diario dell’anima”, presentato con immagini e letture, il cui filo conduttore è la volontà di preservare la memoria di ciò che ha reso unica la sua esistenza, spesa tra affetti familiari, lavoro e politica. Il libro, di cui è coautore lo scrittore Emilio Andreoli, con la grafica di Fabio D’Achille, sarà presentato in un incontro moderato dai giornalisti Emanuela Gasbarroni e Gianni Caputo. Sarà presente anche il giornalista Giovanni Del Giaccio. Un primo evento di presentazione a inviti si è svolto presso l’Associazione Diaphorà, cui sono stati

destinati i proventi della vendita.