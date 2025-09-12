Stadio Francioni e campo “Ex Fulgorcavi”: concessione temporanea al Latina Calcio

LATINA – È stata firmato, tra il Comune di Latina e il Latina Calcio 1932, il contratto di concessione temporanea dello stadio comunale Domenico Francioni e del campo di calcio “Ex Fulgorcavi”. A siglare l’atto il sindaco Matilde Celentano, l’assessore al Patrimonio Ada Nasti, la dirigente Alessandra Pacifico e il presidente del Latina Calcio 1932, Antonio Terracciano.

“Con il contratto firmato dall’amministrazione comunale e la società – dichiara il sindaco Matilde Celentano – abbiamo dato una risposta concreta alla città e alla sua tifoseria, consentendo al Latina Calcio 1932 di disputare le partite casalinghe allo stadio Domenico Francioni in attesa dell’affidamento pluriennale dell’impianto. Si tratta di un passaggio importante, frutto del lavoro congiunto tra amministrazione e società sportiva, che conferma la nostra volontà di valorizzare lo sport quale strumento di coesione sociale e identitaria. Lo stadio Francioni rappresenta un patrimonio per tutta la comunità, non solo per chi lo vive la domenica, ma anche per le nuove generazioni che attraverso lo sport apprendono valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e il senso di appartenenza”.

“Finalmente – afferma l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – siamo giunti all’affidamento temporaneo dell’impianto per un periodo di sei mesi, nelle more della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione pluriennale dell’immobile. Dopo un primo bando andato deserto, questo affidamento diretto è stato possibile grazie a una trattativa con il Latina Calcio 1932, squadra che rappresenta con orgoglio la nostra città. Il concessionario ha già provveduto al pagamento della prima rata bimestrale del canone di concessione, nonché alla stipula delle necessarie polizze assicurative, passaggi fondamentali per la formalizzazione del contratto. Si occuperà, inoltre, delle spese di manutenzione ordinaria per tutta la durata della concessione. L’amministrazione ha inoltre richiesto alla società la possibilità di introdurre un prezzo calmierato per i biglietti destinati ai giovani, oltre alla gratuità già prevista per i bambini. Una proposta che la società ha accolto positivamente e che sarà formalizzata a breve per la quale ringrazio personalmente il presidente Terraccinano. A nome della città – conclude – ringrazio il Latina Calcio per la disponibilità dimostrata: è un segnale importante che consente alla comunità di tornare a vivere pienamente lo sport nel nostro stadio”.

“Stiamo procedendo con determinazione – prosegue l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – alla predisposizione del nuovo bando pubblico per l’assegnazione pluriennale dello stadio Domenico Francioni, nel rispetto degli impegni assunti con la città e con la tifoseria. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha stanziato un investimento di 500.000 euro per il rifacimento della facciata dell’impianto, un intervento atteso da tempo e di grande valore simbolico per la comunità sportiva. Prosegue inoltre la fase progettuale relativa alla riqualificazione del campo ex Fulgorcavi, che verrà intitolato a Gino Bondioli come deciso dalla commissione Urbanistica, nell’ottica di restituire funzionalità e decoro anche a questa importante struttura. L’obiettivo – conclude Chiarato – è quello di restituire piena dignità agli impianti sportivi della città, affinché possano continuare a essere luoghi di aggregazione, crescita e passione per i nostri giovani e per tutti i cittadini”.