Latina in trasferta a Foggia, Bruno: “La squadra sta crescendo”

LATINA – Il Latina in trasferta a Foggia. Alle 20,30 di oggi (venerdì 12 settembre) i nerazzurri sfideranno i pugliesi al “Pino Zaccheria” nell’anticipo della quarta giornata di Serie C. Nei primi tre incontri hanno conquistato una vittoria e subito due sconfitte. Proprio da qui, e in particolare dalle riflessioni dopo il match casalingo contro il Picerno è partita la conferenza stampa di presentazione del match. Per l’allenatore Alessandro Bruno “il Latina ha fatto un’ottima gara e la squadra sta crescendo”. “Dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo imboccato la strada giusta”, ha detto il mister.

Tutti disponibili i giocatori tranne Gagliano fermato da un problema muscolare.