Trapani-Latina 6-0, l’analisi di mister Bruno: “Palesati i nostri limiti”

LATINA – “Non mi aspettavo la gara prendesse questa piega. Una sconfitta netta, dove abbiamo sbagliato tutto. Mi assumo la responsabilità, abbiamo pagato a caro prezzo tutti gli errori commessi”. Mister Alessandro Bruno ha commentato così il risultato tennistico di Trapani che ha battuto i nerazzurri per 6 – 0. Dopo due vittorie, la prima in Coppa, la seconda nell’esordio di campionato al Francioni, la sconfitta contro una squadra forte era tra le possibilità, ma il tracollo che è arrivato, non era ipotizzabile.

Tre goal subiti nel primo tempo, nessuna reazione e la partita è divenuta ingestibile per il Latina. ” Quando si perde in questo modo c’è poco da dire, abbiamo palesato in maniera evidente i nostri limiti”, ha detto l’allenatore visibilmente stravolto dal risultato, ma che ha comunque risposto a tutte le domande dei giornalisti prima di dare la parola al mister del Trapani, Salvatore Aronica.

L’ANALISI DI MISTER BRUNO

IL TABELLINO

Trapani: Galeotti, Celeghin, Canotto (63’ Ciuferri), Salines, Fischnaller (81’ La Sorsa), Kirwan (63’ Ciotti), Pirrello, Benedetti (76’ Giron), Negro, Grandolfo (64’ Vazquez), Di Noia. ALL: Aronica. A disp: Ujkaj, Salamone, Carriero, Podrini, Marcolini.

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano (45’ Farneti), Porro, Scravaglieri (45’ Ciko), Calabrese, Ekuban, Riccardi (81’ Fasan), Marenco, De Ciancio (62’ Quieto), Parodi, Pannitteri (75’ Ciciretti). ALL: Bruno. A disp: Basti, Giora, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, Vona, Regonesi.

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza.

Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco e Gianluca Li Vigni di Seregno.

IV Uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

FVS: Manfredi Scribani di Agrigento.

Marcatori: 8’ Fischnaller (T), 12’ Canotto (T), 21’ Celeghin (T), 55’ Grandolfo (T), 80’ Ciotti (T), 87’ Salines (T)

Ammoniti: 20’ Ercolano (L), 31’ Porro (L), 49’ Farneti (L), 83’ Calabrese (L)

Angoli: Trapani 3 – 3 Latina Calcio 1932

Recuperi: 2’ pt / 2’ st

Note: 3.471 spettatori