Volley, terzo test stagionale: Cisterna supera Catania 3-1

Terzo test positivo per la Top Volley Cisterna, che dopo il doppio confronto con Perugia ha ospitato tra le mura amiche la Sviluppo Sud Catania (A2), imponendosi 3-1. La formazione di coach Daniele Morato ha conquistato i primi tre set, con il quarto giocato per prassi di test match, vinto invece dagli ospiti.

Equilibrato il primo parziale, chiuso 25-23 da Cisterna grazie a un errore in battuta degli avversari e a un attacco vincente di Tommaso Barotto. Nel secondo set lo stesso opposto biancazzurro ha firmato il punto decisivo per il 25-22. Più combattuto il terzo: avanti di tre lunghezze, Catania è stata raggiunta e superata con il muro di Osmany Lanza, che ha chiuso il 26-24.

Nell’ultimo parziale Cisterna ha abbassato i ritmi e i siciliani si sono imposti 25-19.

Prossimo appuntamento sabato, sempre a Cisterna, con il quarto allenamento congiunto stagionale contro Aversa (A2). Dalla prossima settimana Morato potrà contare anche sul rientro dei nazionali Plak, Currie e Bayram, reduci dal Mondiale.