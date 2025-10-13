A Latina la tradizione del circo si rinnova: torna il Festival Internazionale del Circo d’Italia

Latina ha ufficialmente acceso i riflettori sulla 26ª edizione del Festival Internazionale del Circo d’Italia, con la conferenza stampa di presentazione che si è svolta nella suggestiva cornice della Cittadella del Circo. Un appuntamento che, più che un’introduzione al programma, è stato un vero e proprio inno alla bellezza e alla forza del circo, un’arte capace di stupire, ma anche di raccontare, unire, educare.

Da giovedì 16 a lunedì 20 ottobre la città di Latina vivrà un’esperienza unica fatta di arte, emozioni e un messaggio di pace sotto il grande chapiteau in via Rossetti. A prendere la parola, il Presidente dell’Associazione Culturale “Giulio Montico”, Fabio Montico: «Sarà un’edizione memorabile» ha assicurato.

Al fianco del Festival l’amministrazione comunale di Latina. «Non sono mai stata una grande appassionata di circo, ma questo Festival mi ha fatto cambiare idea – ha detto la Sindaca Matilde Celentano:

A rappresentare l’amministrazione c’è anche l’Assessore al Turismo Gianluca Di Cocco: «Il festival è cresciuto, è diventato un riferimento internazionale e un’occasione per Latina di essere protagonista… :

Al Tavolo della conferenza stampa, presenti anche il presentatore ufficiale del Festival Andrea Giachi, Renato Fuentes del Los Valentinos e il Presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili. Insieme hanno sottolineato il valore culturale e identitario del Festival per il territorio, evidenziando il suo ruolo come vetrina internazionale e come motore di aggregazione sociale ed economica. Il Festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia e del Comune di Latina.

Giovedì, nella prima serata del Festival, Coldiretti presenta per il secondo anno l’album di figurine “Tesori Pontini”. «È un onore essere qui per celebrare un Festival che da anni porta bellezza e cultura alla nostra città. Circo e agricoltura, pur diversi, condividono passione, dedizione e sacrificio. Entrambi rappresentano l’Italia autentica, fatta di lavoro, famiglia e tradizioni – ha detto Daniele Pili Presidente Coldiretti Latina – Come il circo emoziona e unisce, l’agricoltura nutre e tramanda saperi. Insieme lanciamo un messaggio di benessere, salute e speranza, perché mangiare bene e vivere con equilibrio è il vero spettacolo della vita». Fondamentale la rete dei partner internazionali e tecnici, che rende possibile un evento di questa portata: dalla Federazione Mondiale del Circo alla Coldiretti, fino ai prestigiosi nomi del settore spettacolo e ai numerosi sponsor privati che hanno scelto di sostenere l’eccellenza.

Il Festival, che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre sotto l’imponente chapiteau, una struttura all’avanguardia, orgoglio dell’artigianato italiano, porterà in scena 24 numeri in competizione, provenienti da 15 nazioni e suddivisi in due spettacoli distinti, A e B, entrambi di altissimo livello. Ad affiancare gli artisti in gara, tre special guest che saranno presenti in ogni spettacolo: i clown Renato y Valentino dal Messico, il trio italiano Stiv e Roni Bello con Ottaviano Simili, e l’addestratore Alessio Fochesato con i suoi sorprendenti pappagalli.

La direzione artistica è firmata da Fabio Montico, mentre la conduzione degli spettacoli è affidata all’ormai inconfondibile voce e presenza scenica di Andrea Giachi. La musica sarà rigorosamente dal

vivo, grazie all’ensemble diretto da Fabiano Giovannelli e formato da musicisti di straordinaria esperienza.

La giuria tecnica internazionale, composta da venti professionisti provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Francia, Svizzera, Germania e Bolivia, garantirà uno sguardo competente e autorevole sulle performance, mentre la Giuria della Critica, affiancata da personalità culturali locali, offrirà un’ulteriore lettura artistica delle esibizioni.

Accanto agli spettacoli, torna anche il fitto calendario degli eventi collaterali. Dalla quattordicesima edizione del Circus Expo, curata da Lucia Orlacchio e pensata per mostrare i mille volti dell’arte circense, alla dodicesima edizione del Caffè Letterario, che quest’anno esplorerà con voce femminile il mondo delle “pagliacce” come forma di resistenza e poesia. Non mancheranno poi la Santa Messa Internazionale, celebrata nella pista del circo la domenica mattina, e il Torneo di calcio “Stelle del Circo”, un’occasione di sport, allegria e beneficenza che vedrà protagoniste anche le artiste circensi in una nuova partita tutta al femminile.

La macchina organizzativa è complessa e collaudata: dietro ogni acrobazia, ogni luce, ogni dettaglio, c’è un esercito silenzioso fatto di tecnici, assistenti, ragazzi di pista e appassionati che, anno dopo anno, rendono questo evento un punto di riferimento mondiale. La locandina, come da tradizione, è un’opera d’arte firmata da Clelia La Gioia, che con il suo tratto ha saputo catturare ancora una volta lo spirito del circo come luogo di magia e verità.