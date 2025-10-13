A Terracina torna il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali

Dopo il successo della prima edizione, torna a Terracina il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, piazza Giuseppe Mazzini si trasformerà in un autentico paradiso per gli amanti del cioccolato artigianale.

Dalle 10 del mattino fino a tarda notte, i visitatori potranno immergersi in un percorso di gusto e creatività dedicato alla tradizione cioccolatiera italiana, riconosciuta in tutta Europa per la sua eccellenza. I maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni presenteranno le loro specialità: dalle praline ai cremini, dai gianduiotti al cioccolato con frutta secca e spezie, fino alle lavorazioni più artistiche e originali. Tutti i prodotti saranno realizzati sul momento e proposti “freschi”, direttamente dal produttore al consumatore, per offrire un’esperienza sensoriale autentica e coinvolgente.

La manifestazione, oltre a celebrare il buon cibo, offrirà anche attività pensate per grandi e piccoli. Per i bambini ci sarà l’area “Choco Play”, con giochi, animazione, mascotte e laboratori creativi a cura del gruppo “La Tua Mascotte”.

Spazio anche all’educazione alimentare con i laboratori didattici dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pensati per far conoscere la storia e le qualità del cioccolato, promuovendo un consumo consapevole e responsabile. Gli insegnanti interessati potranno iscrivere le proprie classi sul sito www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo dell’evento saranno disponibili online sui canali ufficiali delle Feste del Cioccolato Nazionali.