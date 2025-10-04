ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

5 OTTOBRE

Al via a San Felice Circeo la campagna Nastro Rosa 2025

La Torre dei Templari sarà illuminata di rosa per tutto il mese di Ottobre

SAN FELICE CIRCEO – Domenica 5 ottobre 2025, San Felice Circeo ospiterà l’evento di apertura provinciale della campagna nazionale Nastro Rosa LILT for Women 2025, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento è fissato alle ore 11:00 nella Sala consiliare di Piazza Lanzuisi, dove interverranno l’Amministrazione Comunale di San Felice Circeo, la Presidente della LILT Latina Nicoletta D’Erme, la responsabile UOSD Screening ASL Latina Gloria Pasqua Fanelli, le dirigenti della Breast Unit di Latina Annunziata Martellucci e Sarah Montechiarello, insieme al Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca per la cerimonia del passaggio della “catena rosa”.

La mattinata proseguirà con una passeggiata e una sessione di yoga a Vigna la Corte, a cura dell’associazione Pro Loco di San Felice Circeo: momenti di condivisione pensati per sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza al tema della prevenzione.

Per rafforzare il messaggio e testimoniare l’impegno del Comune, la Torre dei Templari sarà illuminata di rosa per tutto il mese di Ottobre, un gesto simbolico di grande valore che unisce la comunità nella lotta contro il tumore al seno.

