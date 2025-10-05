Cisterna Volley – Allianz Power Volley Milano 2-2

Al Polivalente di Gubbio è andata in scena l’amichevole tra Cisterna e Milano, antipasto del match che si giocherà oggi, domenica 5 Ottobre, alle ore 17, valido come evento clou della tredicesima edizione di Spirito di Squadra, la manifestazione (nata per onorare la memoria di Francesco Rampini, giocatore e allenatore tragicamente scomparso in un incidente stradale) cresciuta anno dopo anno grazie alla passione di un’intera comunità, per celebrare lo sport come veicolo di unione, di sostegno concreto e di condivisione.

L’amichevole (disputata in 4 set) è terminata 2-2.

Coach Daniele Morato: “E’ stato un buon test, contro un avversario di valore – ha commentato – nel primo set abbiamo perso nonostante una migliore percentuale in attacco e a muro, loro sono andati meglio in battuta e ricezione e questo gli ha permesso di spuntarla. Nel secondo non benissimo, poi nel terzo e quarto set abbiamo fatto buone cose pareggiando il conto. Un altro tassello nel processo di crescita che abbiamo iniziato il 20 agosto”.

Spirito di Squadra è un appuntamento che unisce pallavolo, solidarietà e memoria. La forza di Spirito di Squadra non è soltanto nella qualità tecnica del campo, ma nella sua capacità di trasformarsi in motore di solidarietà. L’intero incasso dell’edizione 2025, ricavato dalla vendita dei biglietti e dalle maglie celebrative, fino alle donazioni raccolte in occasione della cena, sarà destinato all’associazione “Hope4U – Insieme contro Batten”, che sostiene la piccola Rachele nella lotta contro una rara malattia neurodegenerativa.

Un gesto che conferma lo spirito autentico della manifestazione: usare lo sport come strumento per costruire legami, generare consapevolezza e dare un contributo concreto a chi ha più bisogno. È questa la cifra distintiva che, negli anni, ha reso l’evento eugubino un modello di partecipazione civica e sportiva.

Domani (domenica, ore 17) Cisterna e Milano torneranno in campo per contendersi il trofeo.