serie b nazionale

Benacquista Latina batte Jesi in trasferta e resta in vetta

Gramenzi: "Volevamo alzare il ritmo, ci siamo riusciti a tratti. Il cammino è ancora lungo"

Bella prova di carattere della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il difficile parquet del PalaTriccoli superando i padroni di casa della General Contractor Jesi con il punteggio di 75-82, al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. I nerazzurri centrano così un’importante vittoria in trasferta nella terza giornata del campionato di Serie B Nazionale e restano in testa alla classifica a punteggio pieno.

Soddisfatto coach Gramenzi che resta con i piedi per terra e dice: “Il cammino è ancora lungo e dobbiamo migliorare ancora in tante piccole cose nell’arco della gara, abbiamo appena iniziato, toccherà aspettare almeno un mese e mezzo prima di vedere in modo chiaro quello che sarà questo campionato”.

Prossimo match contro Umana San Giobbe Chiusi in casa dei toscani sabato 11 ottobre 2025 alle  20:30 al Palasport Mario Agata di Arezzo.

