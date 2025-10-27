Latina in vantaggio di due goal, si fa recuperare negli ultimi dieci minuti: 2-2 contro il Sorrento

Un Latina avanti di due goal si fa rimontare all’80° e, al Viviani, il match contro il Sorrento finisce 2-2. Succede tutto negli ultimi 10 minuti di gioco quando al Viviani per i nerazzurri la gara si gira repentinamente e vengono letteralmente “salvati” dalla sconfitta grazie a una prodezza del portiere Davide Mastrantonio. “C’è rammarico, tanto rammarico – commenta in sala stampa Mister Bruno – ma ci prendiamo questo punto su un campo difficile contro una squadra che ha dato l’anima”. Il match in una serata piovosa, giocato al Viviani di Potenza che è il campo di casa del Sorrento.

Giovedì per i nerazzurri la gara di Coppa Italia: “Ci teniamo a fare bene”, ha aggiunto il tecnico.

SORRENTO-LATINA 2-2

MARCATORI: Marenco 15′, Ciko 24′, Plescia (S) 36′, Crecco (S) 42′ s.t.,

SORRENTO (3-4-2-1) Harrasser; Solcia (dal 23′ s.t. Bolsius), Carillo, Fusco; Paglino, Matera (dal 43′ s.t. P. Riccardi), Cangianiello, Crecco; Santini (dal 30′ s.t. Sabbatani), D’Ursi; Plescia (Del Sorbo, D’Aniello, Shaw, Colombini, Esposito, Potenza, P. Riccardi, Tonni, Russo). All.: Conte

LATINA (3-5-2) Mastrantonio; Dutu (dal 3′ s.t. Vona), Marenco, Calabrese; Ercolano (dal 43′ s.t. Porro) , Pellttieri, Hergheligiu (dal 43′ s.t. Pannitteri), A. Riccardi (dal 23′ s.t. Ciko), Pace; Fasan (dal 43′ s.t. De Ciancio), Parigi (Basti, Iosa, Scaravaglieri, Ekuban, Catasus, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, Quieto). All.: Bruno

ARBITRO: Spina di Barletta (Bernasso-Arshad/Mirabella; Martinelli)

Amm.: Dutu, Riccardi (L), D’Ursi (S). Rec.: 0′ p.t., 6′ s.t.