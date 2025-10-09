Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Latina due iniziative aperte ai cittadini: incontro pubblico e corsa al Lido

LATINA – Venerdì 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Salute mentale. Per celebrarla, al Circolo Cittadino di Latina, si terrà (con inizio alle 18) un incontro pubblico patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e ASL Latina dal titolo “VENTI (anni) DI CURA”.

Si tratta – spiega Silvia Baglioni, Fondatrice e Coordinatrice Generale di Agorà Salus che ha organizzato l’iniziativa – di un momento di riflessione condivisa tra operatori, istituzioni e cittadini sul presente e il futuro della salute mentale giovanile”.

Al centro della giornata una realtà d’eccellenza: Agorà Salus, una piccola struttura residenziale psichiatrica accreditata con la Regione Lazio e convenzionata con il S.S.N. che opera a Latina e che ha cambiato il modo di guardare alla salute mentale giovanile. L’appuntamento sarà un’occasione per raccontare i vent’anni di lavoro di Agorà Salus, la sua ricerca e innovazione nei percorsi terapeutici e riabilitativi, e per riaffermare il valore della rete territoriale come strumento fondamentale per la cura e la prevenzione. Attraverso le testimonianze di professionisti, operatori e rappresentanti istituzionali, l’evento offrirà uno sguardo concreto sui risultati raggiunti e sulle sfide ancora aperte: dal bisogno di interventi precoci alle nuove forme di disagio emergenti tra i giovani adulti. Sarà anche l’occasione per lanciare un secondo evento per festeggiare il ventennale, dedicato alla promozione della salute mentale: la Run for Mental Health

RUN FOR MENTAL HEALTH – Per promuovere l’attività fisica come strumento di benessere, è stata organizzata per domenica 12 ottobre a Capoportiere alle ore 10.00, a Latina Lido, la Run for Mental Health. Una mattinata di sport e benessere pensata per unire movimento, solidarietà e consapevolezza, benessere mentale e sociale. L’attività, promossa e organizzata da Agorà Salus in collaborazione con la UISP Latina, sarà guidata da Cristian Falcone, running coach e anima del progetto, che con la sua energia contagiosa e la sua naturale capacità di trascinare le persone ha accolto e fatto propria sin da subito l’iniziativa, diventandone uno dei principali promotori.

Il raduno è in programma in Piazzale Loffredo alle 10. Dopo l’accoglienza e la consegna dei pacchi gara, la mattinata inizierà con una sessione di attivazione yoga condotta da Giulia Ricci, trainer dei ragazzi di Agorà Salus, per poi proseguire con una camminata/corsa solidale di 5 km, realizzata in collaborazione con Agorà Salus.

Durante la mattinata, nel piazzale di Capoportiere, “Tre mamme per amiche” curerà le attività per i più piccoli mentre “MAIONE feel, go, live”, organizzerà una pesca.

Il tratto di lungomare compreso tra Capoportiere e Rio Martino sarà chiuso al traffico.

Tanti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.