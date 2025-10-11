Lungomare pedonale ogni seconda domenica del mese: si inizia domenica 12 ottobre

LATINA – A partire da ottobre e fino a maggio, ogni seconda domenica del mese il tratto di lungomare compreso tra Capo Portiere e Rio Martino sarà completamente libero dalle auto, dalle ore sei del mattino a mezzanotte. Si inizia, dunque, domenica 12 ottobre alle 10 con la Run for Mental Health guidata dal running coach Cristian Falcone.

“La misura – afferma l’assessore alla Marina – nasce con l’obiettivo di favorire una fruizione più sostenibile e sicura del litorale, offrendo a cittadini, famiglie e turisti una giornata di totale relax, immersi nella natura e lontani dal traffico. Vogliamo restituire alla città e ai suoi abitanti uno spazio prezioso, dove poter camminare, andare in bicicletta o semplicemente godersi il mare in tranquillità. È un piccolo passo verso una mobilità più dolce, ma anche un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e la qualità della vita. L’attività fisica all’aria aperta, infatti, contribuisce al benessere psicofisico e costituisce eventuale momento di aggregazione o svago per famiglie o singoli cittadini. Questo tratto di lungomare può diventare un luogo simbolico di socialità e benessere”.

L’iniziativa, infatti, mira a incentivare la mobilità dolce, ridurre l’inquinamento ambientale e acustico e valorizzare le bellezze naturali del territorio costiero. Il divieto non si applica a forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli del trasporto pubblico e mezzi autorizzati. Il Dipartimento XI – Manutenzioni provvederà all’installazione della segnaletica necessaria, mentre il comando di Polizia Locale, con il supporto delle forze dell’ordine, garantirà il rispetto dell’ordinanza. Le eventuali trasgressioni saranno sanzionate in base alle norme previste dal codice della strada.

RUN FOR MENTAL HEALTH – Per promuovere l’attività fisica come strumento di benessere, è stata organizzata per domenica 12 ottobre a Capoportiere alle ore 10.00, a Latina Lido, la Run for Mental Health. Una mattinata di sport e benessere pensata per unire movimento, solidarietà e consapevolezza, benessere mentale e sociale. L’attività, promossa e organizzata da Agorà Salus in collaborazione con la UISP Latina, sarà guidata da Cristian Falcone, running coach e anima del progetto, che con la sua energia contagiosa e la sua naturale capacità di trascinare le persone ha accolto e fatto propria sin da subito l’iniziativa, diventandone uno dei principali promotori.

Il raduno è in programma in Piazzale Loffredo alle 10. Dopo l’accoglienza e la consegna dei pacchi gara, la mattinata inizierà con una sessione di attivazione yoga condotta da Giulia Ricci, trainer dei ragazzi di Agorà Salus, per poi proseguire con una camminata/corsa solidale di 5 km, realizzata in collaborazione con Agorà Salus.

Durante la mattinata, nel piazzale di Capoportiere, “Tre mamme per amiche” curerà le attività per i più piccoli mentre “MAIONE feel, go, live”, organizzerà una pesca.