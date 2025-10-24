Latina, Albero delle Identità, siglata l’intesa tra Comune, San Benedetto e  APS Happy Coaching and Counseling Roma

Il Comune di Latina, in collaborazione con APS Happy Coaching and Counseling Roma e l’istituto San Benedetto – Einaudi Mattei, ha presentato questa mattina “Comunità Educante – Progetto “Albero delle Identità di Latina”, verso il Centenario (1932–2032) presso la sala De Pasquale. Presenti il sindaco Matilde Celentano, gli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone, con deleghe alle Politiche giovanili e all’Istruzione, i presidenti delle commissioni Attività produttive e Politiche giovanili Simona Mulè e Claudio Di Matteo, nonché Ugo Vitti, dirigente scolastico dell’istituto San Benedetto e Stefano Battiato, presidente APS Happy Coaching and Counseling Roma. Sono intervenuti anche gli studenti della prima edizione 2025 dell’Albero delle Identità di Latina.

“L’albero delle identità – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – è un’opera partecipata che simboleggia perfettamente ciò che vogliamo essere: una comunità con radici solide nella nostra storia e rami che si protendono verso un futuro di crescita, inclusione e cura reciproca. Questa iniziativa nasce per condividere il cammino della Comunità Educante di Latina, un modello innovativo di collaborazione tra scuole, istituzioni e cittadinanza attiva, nato dal progetto Albero delle Identità di APS Happy Coaching and Counseling Roma e oggi avviato verso il Centenario della città (2032). L’iniziativa rappresenta la prima edizione pontina dell’Albero delle Identità, promossa e sostenuta nell’ambito del progetto Space Zed sviluppato in partenariato con ELIS e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CON IL SUD e J.P. Morgan. Un’occasione per restituire alla cittadinanza i risultati della prima edizione 2025 dell’Albero delle Identità di Latina, che ha visto protagonisti oltre 300 persone: studenti del San Benedetto – Einaudi Mattei, docenti, educatori, famiglie e istituzioni locali, impegnati nella creazione di una grande opera d’arte partecipata dedicata alla cura dell’ambiente e delle relazioni umane, e proseguire il cammino verso il Centenario della Città di Latina. Il progetto viaggia in tandem rispetto all’accordo già sottoscritto con l’ufficio scolastico regionale al fine di promuovere in tutte le scuole della nostra provincia un’offerta formativa che contenga anche i temi del Centenario di Latina, un unicum a livello nazionale. Ringrazio tutti gli attori protagonisti, la presidente della commissione Attività produttive Simona Mulè che ha seguito l’iniziativa in tutte le sue fasi nonché la commissione Servizi sociali presieduta dal consigliere Nicola Catani per l’ottimo lavoro svolto”.

In seguito all’illustrazione del progetto, si è tenuta la firma dell’Accordo di Comunità Educante. A siglare l’intesa il sindaco Matilde Celentano, il dirigente scolastico dell’istituto San Benedetto Ugo Vitti e il presidente di APS Happy Coaching and Counseling Roma Stefano Battiato. La presentazione del progetto si è conclusa con una cerimonia simbolica di firma sulla targa della prima edizione 2025 dell’Albero delle Identità di Latina.

“Il progetto presentato oggi – continua l’assessore Tesone – è speciale perché mette al centro la partecipazione. E lo fa attraverso l’educazione che è il cuore pulsante di ogni città che vuole crescere davvero. Come assessorato all’Istruzione siamo felici di sostenere un’iniziativa che parla ai giovani, che li rende protagonisti, che li invita a raccontarsi e a costruire insieme un pezzo di futuro. Il progetto che presentiamo oggi, al quale verrà trovata collocazione, è una risposta concreta a questa visione: un modo per rendere protagonisti gli studenti, farli sentire parte attiva di un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici”.

“Un albero – conclude Chiarato – come sistema che tende ai suoi obiettivi attraverso le abilità delle sue foglie, per la costruzione di una nuova identità condivisa. Quella presentata oggi è la prima opera verso il Centenario, che crescerà e incarnerà i valori dell’inclusione sociale e della partecipazione. Vogliamo valorizzare tutte le iniziative che mettono in dialogo arte, educazione e territorio, favorendo la rigenerazione degli spazi pubblici, il dialogo intergenerazionale e lo sviluppo delle competenze trasversali. L’‘Albero delle Identità’ sarà un simbolo vivo di questa rete: un’opera costruita dalla comunità e per la comunità, in grado di generare una coscienza collettiva fondata su sostenibilità, inclusione e parità di genere, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.