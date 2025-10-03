Scuola Via Tasso, Fiore: “Bambini della primaria senza libri di testo, la sindaca intervenga”

LATINA – Mentre sono in corso i lavori suppletivi, il caso della scuola di Via Tasso continua suscitare critiche. Le ultime arrivano dalla consigliera comunale Daniela Fiore, che in questo caso è mamma di un’alunna. “Le classi delle scuole medie – spiega – sono state trasferite presso l’Istituto Einaudi con esiti paradossali: il giorno della ripresa delle lezioni ai genitori è stato chiesto di portare da casa le sedie per i propri figli, poiché quelle presenti erano rotte. Un fatto che denota una grave carenza di programmazione e di dialogo tra scuola e Comune”, mentre “gli alunni della primaria, hanno ancora tutto il materiale scolastico nelle aule del plesso chiuso di via Tasso e da giorni sono costretti a lavorare senza libri di testo. In commissione – ricorda Fiore – ho chiesto all’assessore competente di consentire il recupero dei libri coinvolgendo il personale ATA ma la richiesta è stata respinta con motivazioni incomprensibili. A questo disagio si aggiungono l’assenza di lavagne e gessi e l’impossibilità di svolgere attività motoria per la mancata disponibilità della palestra”.

Per questo la consigliera Pd ha scritto alla sindaca di Latina: “Chiedo che intervenga tempestivamente per recuperare i libri di testo con il supporto del personale ATA e per dotare gli istituti ospitanti di strumenti didattici adeguati come sedie, lavagne e gessi. È inoltre necessario attivare un piano di prevenzione amianto e sicurezza in tutti gli edifici scolastici comunali e programmare i lavori di manutenzione straordinaria a partire da giugno, così da evitare di compromettere la programmazione didattica. È tempo che il Comune si assuma le proprie responsabilità, garantendo agli alunni e alle alunne condizioni di studio dignitose e sicure”.