Formia celebra i 160 anni della Banda Musicale Umberto Scipione

FORMIA – Formia celebrerà con un concerto nelle vie cittadine il 160° anniversario della Banda Musicale “Umberto Scipione – Città di Formia”, fondata nel 1865 e riconosciuta come una delle formazioni bandistiche più longeve del panorama nazionale.
“Un traguardo storico che testimonia la continuità di una tradizione musicale radicata nella vita sociale e culturale della città”, dicono dal Comune che chiama a raccolta i cittadini per l’appuntamento di sabato 22 novembre. L’evento si svolge non a caso in concomitanza con la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.
Alle ore 17:00 la Banda sfilerà per le vie cittadine; alle ore 18:30, nella corte comunale si terrà l’inaugurazione di una Mostra storico-documentaria dedicata alla storia della Banda, con l’esposizione di strumenti, fotografie, documenti d’archivio e divise storiche (aperta fino al 26 novembre 09.30-12.30 e 16.30-19.30).