Il 4 Dicembre lo spettacolo dell’ Hospice San Marco

LATINA – Torna lo spettacolo di Natale del’ Hospice San Marco . “Insieme si può fare davvero tanto, e noi lo viviamo ogni singolo giorno. Con l’equipe dell’Unità di Cura Palliativa, con l’Hospice San Marco e con tutti i volontari dell’Associazione Insieme per l’Hospice San Marco, si crea una sinergia speciale, fatta di cura, ascolto, presenza. È un legame che nasce accanto ai nostri malati e alle loro famiglie, e che ogni anno sentiamo il bisogno di celebrare”

L’intervista a Michela Guarda, Presidente dell’associazione di Volontariato Hospice San Marco

Quest’anno festeggiamo il 16º anniversario dell’Hospice San Marco. Sedici anni di umanità, di dignità, di vicinanza. E come sempre lo facciamo insieme alla città, con uno spettacolo che ormai i cittadini di Latina conoscono bene e attendono con affetto.

L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre 2025, alle 20:30, al Teatro D’Annunzio di Latina, in Via Umberto I°, n.43.

Sarà una vera festa, uno spettacolo di beneficenza ricchissimo, presentato da Maria Corsetti.

Sul palco avremo arte varia: ballo, canto, musica e cabaret.

Tornerà l’amatissimo Anfiteatro Academy ASD, con due estratti di musical diretti e coreografati da Valeria Vallone, con la direzione musicale di Luca Velletri:

Il Cerchio della Vita

Grease – 10 anni dopo

Avremo la comicità brillante di Alessandro Serra, cabarettista romano e finalista di Tu Si Que Vales.

Ospiteremo la giovane e sorprendente Namite, vincitrice dell’ultima edizione di Io Canto Generation.

E chiuderemo la serata con l’energia travolgente dei Big Soul Mama, guidati da Roberto Del Monte.

Uno spettacolo imperdibile, creato per sostenere l’Hospice e il nostro impegno quotidiano accanto alle famiglie.

I biglietti sono ancora disponibili, al costo di 15 euro.

Vi invitiamo ad acquistarli il prima possibile.

Per informazioni:

📱 349 2163539 – 392 4603635

🌐 www.insiemehospicesanmarco.it

Insieme si può fare.