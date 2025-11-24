Sabaudia e Capraia e Limite siglano un Patto di Amicizia

“Con l’accordo vogliamo costruire un ponte stabile tra le nostre comunità. Sabaudia e Capraia e Limite condividono valori, visioni e un forte senso di appartenenza. Con la firma tutte queste affinità diventano il motore di un percorso comune fatto di cultura, sport e crescita sociale. Un Patto concreto e non ideale, soprattutto per il legame che ci unisce con i canottieri. A Sabaudia, infatti, c’è una grossa tradizione remiera che ha visto campioni mondiali olimpici nel canottaggio, proprio come Capraia e Limite che ha il circolo remiero più antico d’Italia”.

Così il sindaco della città delle dune nel corso della cerimonia organizzata per siglare il Patto di Amicizia tra Sabaudia e Capraia e Limite. Nel tempo, canottieri di Sabaudia hanno condiviso sacrifici e pratiche con canottieri di Limite, conquistando medaglie olimpiche e titoli internazionali. Basti pensare a Carboncini e Molea, il primo di Limite, il secondo di Sabaudia che insieme conquistarono il titolo olimpico. Il Patto di Amicizia, dunque, è un passo significativo percorso istituzionale. Un’intesa pensata per rafforzare i legami tra le due comunità attraverso progetti condivisi, scambi culturali e iniziative comuni.

“Firmare l’accordo rappresenta molto più di una collaborazione istituzionale. È un impegno umano e civico. Crediamo fortemente nello scambio tra territori e nella capacità delle relazioni di generare nuove opportunità. La sigla del Patto è l’inizio di un cammino che ci vedrà uniti e protagonisti”.

Queste le parole del sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti che, tra l’altro, ha invitato i numerosi presenti all’evento in aula consiliare, a visitare il “suo” comune. A rappresentare le Istituzioni locali, oltre ai Sindaci Mosca e Giunti anche il consigliere comunale di Sabaudia, delegato allo sport, Massimo Mazzali e all’assessore alle politiche sociali e della casa di Capraia e Limite, Rosanna Gallerini e tutta l’Amministrazione comunale di Sabaudia. Dopo gli interventi sono stati proiettati brevi filmati di presentazione di Capraia e Limite e Sabaudia, pensati per far conoscere alle comunità i luoghi, le persone e le iniziative che rendono speciale la città.

La serata è poi proseguita con il concerto del maestro Francesco Belli e del suo quartetto, al Teatro Modelli della Guardia di Finanza. Musica, scambi e dialogo hanno contribuito a rendere l’evento occasione di festa e di partecipazione per cittadini e Istituzioni.