A Sermoneta celebrata la Giornata del ringraziamento con gli agricoltori

“È nella salute della terra che risiede il nostro avvenire, e nei giovani la forza per immaginare e realizzare un nuovo rapporto uomo–natura capace di rispondere alle sfide emergenti”. Questa la filosofia alla base della celebrazione a Sermoneta della Giornata del Ringraziamento, alla chiesa San Tommaso D’Aquino di Pontenuovo, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli. È stata una ricorrenza molto sentita e partecipata dagli agricoltori. Dopo la sfilata dei trattori e dei mezzi agricoli dal piazzale della stazione ferroviaria allo slargo antistante la chiesa, c’è stata la messa celebrata dal parroco don Giovanni Castagnoli. I frutti della terra e del lavoro sono stati portati sotto l’altare dagli agricoltori di Sermoneta. Al termine della celebrazione, il parroco ha benedetto i mezzi agricoli. “Questa giornata è dedicata a chi, nonostante siccità, alluvioni, crisi economiche e cambiamenti climatici, non si arrende”, ha spiegato l’assessore all’agricoltura Melissa Girardi. “La terra non è solo lavoro: è resistenza, attesa, fiducia nel domani. Abbiamo detto grazie per i doni che la nostra terra ci ha donato nel corso dell’annata agraria precedente. In un periodo di grandi sfide per l’agricoltura siamo grati che tanti ragazzi intraprendono questa strada. Perché senza agricoltura, non c’è futuro”.

Per la buona riuscita della manifestazione, è stata fondamentale la collaborazione della polizia locale coordinata dal cap. Giuseppe Caseti, della protezione civile di Sermoneta con il presidente Simone Fasan, dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta con il presidente Maurizio Negrini, il parroco don Giovanni Castagnoli e tutti gli agricoltori, “che con impegno quotidiano e sacrificio silenzioso, custodiscono la terra e ne fanno frutto, mantenendo vivo un lavoro che sostiene le comunità e dà valore al nostro territorio”, conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli.