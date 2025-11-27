La città di Gaeta si prepara a ospitare un evento di portata nazionale: “SPORT, STORIE, GAETA: IL FESTIVAL DELLA NARRAZIONE –SPORTIVAMENTE”. Tre giorni intensi, dal 28 al 30 novembre 2025, dedicati a celebrare lo sport non solo come disciplina fisica, ma come inesauribile fonte di storie, valori e ispirazione per la società.Il Festival, che ha ottenuto il patrocinio di partner istituzionali come DiSCoLazio, CONI Lazio, Comitato Paralimpico Lazio, Città di Gaeta, Università degli Studi diCassino e del Lazio Meridionale, Sport e Salute; con il coordinamento editoriale di Lab DFG, e il supporto di Aps Gestione e Servizi, Blucom media partner, vede la partecipazione di campioni olimpici e paralimpici, dirigenti sportivi di alto livello e firme autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Nel corso della cerimonia d’apertura, in programma il 28 novembre alle ore 10:30 presso il Teatro Ariston di Gaeta, sarà presentato in prima nazionale il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio D’Ambrosi. Un momento impreziosito dagli interventi di vere e proprie icone delle Fiamme Oro: Irma Testa – campionessa del Mondo 2024, bronzo Tokyo 2021; Giorgia Villa – argento Parigi 2024, ginnastica artistica – Emanuele Liuzzi – olimpionico nel canottaggio Rio 2016, timoniere in due edizioni dell’America’s Cup – Gregorio Paltrinieri – campione olimpico e mondiale di nuoto – che dialogheranno col giornalista Andrea Brengola. Il calendario degli incontri, che si svolgeranno principalmente nello Sfera Dome in piazza “Mons. Di Liegro”, spazia tra tematiche cruciali per il mondo sportivo e sociale e prosegue con il seguente programma:

● Venerdì 28 novembre

17.30-18.30 – Sfera Dome, panel “Senza ostacoli”, il giornalista Marco Incagnola

dialoga con i campioni paralimpici Monica Contrafatto (bronzo a Rio 2016, Tokyo

2020 e Parigi 2024) e Rigivan Ganeshamoorthy (oro Parigi 2024). Interviene Erminio

Fonzo autore del libro “Senza ostacoli. Storia dello sport paralimpico in Italia”.

19.00-20.00 – Sfera Dome, panel “Le sfide dello sport”. Il giornalista RAI Fabio

Casalinuovo dialoga con la campionessa olimpica Antonella Palmisano.

● Sabato 29 novembre

10.00-12.00 – Palamarina di Serapo, “Dal libro al campo” un Clinic tecnico con Manù

Benelli la più titolata giocatrice italiana di volley, presenta il giornalista Marco

Incagnola.

11.00-12.00 – Sfera Dome, panel “La narrazione di un calcio perduto: D’Amico e

Maradona nei ricordi di Bruno Giordano”; Gianluca Atlante autore del libro “Vincenzo

D’Amico. Volevo giocare nella Lazio” e Paquito Catanzaro autore del libro “Il Dio del

pallone” dialogano con Bruno Giordano. Modera il giornalista Pasquale Cangianiello.

17.30-18.30 – Sfera Dome, panel “La fiaccola olimpica illumina Gaeta”. Il giornalista

RAI Sandro Fioravanti dialoga con il campione europeo Stefano Tilli e il Sindaco di

Gaeta Cristian Leccese. Presentazione del passaggio della fiaccola olimpica a

Gaeta.

19.00-20.00 – Sfera Dome, panel “Calcio femminile: crescita, visibilità e futuro”. La

giornalista del Sole 24Ore Monica D’Ascenzo dialoga con Elisabetta “Betty”

Bavagnoli Head of women’s football AS Roma e Raffaele Pinzani Direttore sportivo

Lazio Women.

● Domenica 30 novembre

10.30-12.00 – Sfera Dome, panel “America’s Cup 2027: il vento della sfida”

Intervengono il vincitore della Youth America’s Cup 2024 Federico Colaninno, il Capo

Segreteria tecnica del Ministro Abodi e board member AC 38 Mario Pozzi e Luis

Saenz Mariscal Chief Legal Counsel America’s Cup Napoli 2027. Modera il

giornalista Pio Marzullo.

“SPORT, STORIE, GAETA: IL FESTIVAL DELLA NARRAZIONE – SPORTIVAMENTE” si

configura come un’occasione unica, capace di emozionare e unire appassionati,

istituzioni e giovani. Un appuntamento da non perdere, dove la magia dei racconti

sportivi diventa il modo più autentico per tramandare valori, passioni e ispirazioni

che lo sport sa regalare.