Tappa a Sermoneta per la fiaccola olimpica che saluta la provincia di Latina

SERMONETA – Sabato 27 dicembre 2025 la fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà il centro storico di Sermoneta, un momento di grande emozione e partecipazione collettiva.

La fiaccola olimpica partirà alle 9.30 precise dall’intersezione tra via Nuova e via Madonna delle Grazie, per poi snodarsi lungo un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico: Fuoriporta, corso Garibaldi, piazza del Popolo, piazza del Comune, via della Valle e via Porta delle Noci, prima di ripartire in direzione Frosinone e Cassino. Il cambio dei tedofori, selezionati dall’organizzazione del Viaggio della Fiamma Olimpica, avverrà ogni 200 metri.

I cittadini e i visitatori potranno assistere all’evento lungo tutto il tragitto. Sarà disponibile il parcheggio di via Madonna delle Grazie, ma l’invito è quello di arrivare entro le ore 9, poiché successivamente scatteranno le chiusure al traffico.

«La torcia olimpica è molto più di una fiamma: è simbolo di pace, unità e fratellanza, dei valori più autentici dello sport e della convivenza civile. Accoglierla significa sentirsi parte di un cammino che unisce persone, culture e generazioni», ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti, sottolineando il significato profondo dell’iniziativa.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, la Polizia Locale ha disposto il divieto di transito nel centro storico e il divieto di sosta nelle aree di partenza e lungo l’intero percorso interessato dal passaggio della fiaccola.