Fondi, revocato l’affidamento ai servizi sociali: uomo arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, a Fondi, in esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa al carcere disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma, ha arrestato un uomo, classe 1970, che stava scontando una pena definitiva con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. E’ stata la moglie nei giorni scorsi a chiamare il 112 che aveva segnalato una situazione di forte conflittualità familiare. La donna aveva riferito di continue minacce e comportamenti vessatori, accompagnati da accuse infondate e atte a ledere la sua reputazione personale. Sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo visibilmente agitato, come confermato anche dai figli della coppia. Gli elementi raccolti durante l’intervento sono stati successivamente portati all’attenzione dell’Autorità competente e hanno contribuito alla valutazione della condotta dell’uomo, ritenuta incompatibile con il mantenimento della misura alternativa. Alla luce di ciò, l’Ufficio di Sorveglianza di Roma ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, provvedimento eseguito nei giorni scorsi dal personale della Polizia di Stato.