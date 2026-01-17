All’Iss San Benedetto di Latina due nuovi indirizzi “4+2”. Open Day per presentarli

LATINA – L’I.I.S. “San Benedetto – Einaudi – Mattei” di Latina annuncia l’attivazione a partire dal prossimo anno scolastico di due nuovi percorsi della “filiera tecnologico professionale 4+2”. La sperimentazione per la quale sono già aperte le iscrizioni – spiegano dalla scuola in una nota – rappresenta il punto di arrivo di un processo di ricerca e progettazione, frutto dell’impegno dell’Istituto nel costruire opportunità formative sempre più rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo locale e dei partner della filiera, che hanno riconosciuto nella Scuola un interlocutore affidabile e concreto.

Nello specifico, l’Istituto ha attivato “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse”, curato dalla prof.ssa Antonella Di Muro con il supporto della prof.ssa Alessandra Alise e del prof. Enzo Dapit, e “Design industriale e arti visive”, sviluppato dalla prof.ssa Attilia Lazzari con i professori Pierluigi Gabriele e Giuseppe Caiazzo.

Entrambi i percorsi – spiegano dalla scuola – sono stati pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese e alle trasformazioni del mercato produttivo. Il loro punto di forza risiede nella capacità di proiettare i ragazzi direttamente nel cuore del settore professionale, fornendo loro competenze tecniche e una visione d’insieme essenziale per affrontare con sicurezza il contesto lavorativo.

Come spiega la prof.ssa Antonella Di Muro: «La filiera 4+2 dell’indirizzo “Agrario” nasce per offrire un percorso concreto, ma non “chiuso”. Permette ai ragazzi di scoprire le proprie attitudini, sviluppare competenze solide e avere più possibilità, senza dover scegliere tutto subito. Gli studenti imparano a conoscere il territorio, le sue risorse e opportunità, e soprattutto imparano a orientarsi, decidendo con maggiore consapevolezza se entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi».

Sulla stessa linea si colloca l’indirizzo dedicato al design industriale: «Il percorso unisce progettazione, competenze tecniche e creatività, rafforzando il raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro», sottolinea la prof.ssa Attilia Lazzari. «Formeremo figure in grado di gestire l’intero processo creativo, dall’idea alla comunicazione del prodotto: esperti in design, progettazione industriale e comunicazione visiva, pronti a dialogare con le eccellenze produttive del territorio».

«L’attivazione dei percorsi della filiera 4+2 rappresenta un traguardo significativo per il nostro Istituto e per l’intero territorio», commenta il Dirigente scolastico, Prof Ugo Vitti. «È il frutto di un lavoro serio e condiviso, che ha visto docenti, commissioni e partner della filiera impegnati in una progettazione senza dubbio lungimirante, che guarda al futuro. A tutti loro va il mio ringraziamento per l’impegno, la competenza e la visione dimostrati nel costruire un’offerta formativa capace di offrire ai nostri ragazzi reali opportunità di crescita personale e professionale».

L’Istituto presenterà i due nuovo indirizzi in un Open Day dedicato alla “Nuova Filiera 4+2”, sabato 24 gennaio 2026 alle ore 10:30, presso la sede centrale di Via Mario Siciliano 4, a Borgo Piave.