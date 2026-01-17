Foce del Duca di nuovo ostruita, Di Cocco chiede riunione urgente

LATINA – A pochi mesi dalla disostruzione di Foce del Duca il canale di collegamento con il Lago di Fogliano sul lungomare di Latina, la situazione è tornata critica. Per questa ragione l’assessore al Turismo del Comune di Latina con delega al Demanio Marittimo.

“La criticità che oggi registriamo – evidenzia Gianluca Di Cocco – è purtroppo identica a quella dello scorso anno: l’intervento realizzato nel 2025, che avrebbe dovuto ripristinare la funzionalità idraulica della foce, non ha prodotto risultati duraturi e la barra sabbiosa si è nuovamente riformata riportando il sistema in una condizione di quasi totale ostruzione. Questo comporta uno scambio idrico compromesso, acque stagnanti, ridotta ossigenazione e alterazione dell’equilibrio salino del lago. Con l’avvicinarsi della stagione estiva il rischio di eutrofizzazione, ipossia e morie ittiche diventa concreto, con conseguenze gravi per l’ecosistema del lago di Fogliano e per le aree tutelate del Parco nazionale del Circeo. Il lago di Fogliano non è solo un patrimonio ambientale ma anche un asset strategico per il turismo sostenibile e per l’immagine del nostro territorio e continuare con interventi tampone significa sprecare risorse pubbliche e rinviare un problema che richiede invece programmazione coordinamento e assunzione di responsabilità. Per questo ho ritenuto necessario coinvolgere tutti i soggetti istituzionalmente competenti: Reparto Carabinieri Biodiversità Fogliano–Latina, Regione Lazio Direzione Regionale Trasporti Mobilità Tutela del Territorio Demanio e Patrimonio, Area Pianificazione Attuazione Interventi e Difesa della Costa, Ente Parco Nazionale del Circeo, Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e Dipartimento IX Ambiente del Comune di Latina Servizio Tutela e Igiene Ambientale. L’obiettivo è superare l’emergenza e definire soluzioni strutturali e durature in grado di garantire la funzionalità della foce, la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio perché la difesa dell’ambiente e del demanio marittimo è una responsabilità politica precisa e come Amministrazione abbiamo il dovere di intervenire ora non di rincorrere le emergenze”.