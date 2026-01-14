Falesie lepine, il sindaco di Norma Dell’Omo: “Un gruppo di volontari al lavoro per renderle fruibili”

NORMA – Un gruppo di volontari è al lavoro per rendere nuovamente fruibili le falesie lepine, e ha cominciato da Norma. Ne ha dato notizia il sindaco Andrea Dell’Omo dopo che l’associazione Jungle Work ha ripristinato l’accesso alla falesia “Rave di Norma”.

“Si tratta – spiega il primo cittadino – di un gruppo di lavoro nato con l’obiettivo di recuperare, manutenere e rendere nuovamente fruibili le falesie del territorio pontino. Un’attività preziosa che riguarda la sistemazione dei sentieri, la richiodatura di vecchie vie, la sostituzione di spit e soste ormai ossidate, restituendo sicurezza e dignità a luoghi di grande valore naturalistico e sportivo”.

Il sentiero tornato percorribile in questi giorni è quello che da via delle Svolte conduce alla falesia, dove nel 2013 furono realizzate circa 30 vie di arrampicata.