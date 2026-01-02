ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

FESTIVITA' NATALIZIE

Le Fontane Danzanti portano in Piazza Latina anche il primo giorno dell’anno

LATINA . Era uno degli appuntamenti più attesi delle festività e rimandato a causa della pioggia del 23 Dicembre, si è tenuto ieri pomeriggio alle 18 lo spettacolo delle Fontane Danzanti e Laser Show della Dominicis che ha  portato in Piazza Latina anche nel primo giorno del 2026. Le Fontane danzanti hanno incantato centinaia di persone con getti d’acqua colorati a tempo di musica che hanno creato magnifiche coreografie.

Presenta anche la Sindaca Matilde Celentano che ha rinnovato gli auguri per il nuovo anno alla cittadinanza.

“Sono convinto che questo sarà l’anno della rinascita anche per la città di Latina” lo ha detto l’Assessore al Turismo Gianluca Di Cocco

