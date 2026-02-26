APPUNTAMENTI
La Terza Volta arriva al cinema, all’Oxer l’appuntamento con il cast del nuovo film di Aureli
Prima a Latina per “La terza volta”, il nuovo film di Gianni Aureli. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al Multisala Oxer di viale Pier Luigi Nervi 124, dove la proiezione sarà introdotta da Enzo De Amicis, presidente della APS Dark and Blue. Atteso in sala anche il cast.
Il film, ambientato subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, racconta un’Italia allo sbando, segnata dalla caduta del fascismo e dai rastrellamenti delle truppe tedesche. In questo scenario di caos e paura si muove una giovane donna misteriosa che tenta la fuga per evitare l’arresto. L’unica via di salvezza è attraversare i boschi affidandosi a una guida partigiana, Nichi, incaricata di metterla in salvo. Solo durante il viaggio emergerà l’identità della donna: Edda Ciano, figlia prediletta di Benito Mussolini. È da questo incontro che prende forma il cuore del racconto, un confronto serrato tra due figure femminili agli antipodi per storia personale, ideali e visione del mondo, costrette a condividere un tratto di strada in uno dei momenti più drammatici del Paese.
Aureli costruisce così un film multilivello: sullo sfondo la guerra, i partigiani, le forze naziste e un territorio senza più certezze; al centro un road movie al femminile che intreccia tensione, conflitto e riflessione, con l’intento di interrogare lo spettatore sulle fratture dell’Italia di allora. Per il suo secondo lungometraggio, il regista – docente di regia e fondatore di Webreak Production – torna dietro la macchina da presa dopo l’esordio nel 2019 con “Aquile Randagie”, distribuito da Istituto Luce Cinecittà, dedicato alla storia di un gruppo di scout che si oppose al fascismo.
Alla serata di Latina sono attesi, tra gli altri, Stefano Fresi, Elisabetta Pellini, Sara Baccarini, Giovanni Capalbo, Emilio De Marchi ed Erminio Truncellito. Il cinema è diretto da Gianluca Calcagnini.
Torna Trekking nei Parchi: appuntamento domenica 1° marzo 2026
FONDI – Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna a gran richiesta “Trekking all’interno dei Parchi”: iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e all’Ambiente allo scopo di incentivare l’attività fisica nella natura e valorizzare le aree protette del territorio. Fondi è infatti uno dei pochissimi comuni d’Italia che può vantare la presenza di ben tre Parchi regionali nel proprio vasto perimetro.
Dopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, quest’anno l’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, toccherà il Parco Riviera d’Ulisse.
«Il nostro territorio è perfetto per praticare attività sportiva all’aria aperta – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport e all’Ambiente Fabrizio Macaro – e iniziative come questa servono proprio a ricordare alla collettività l’importanza, per il benessere psicofisico di ognuno di noi, di trascorrere del tempo nella natura, rallentando e dedicando anche pochi momenti della settimana alla cura del corpo e della mente, alla socialità e alla salute. Questi eventi, nati con il titolo di Città europea dello Sport ottenuto nel 2021, sono così diventati appuntamenti fissi».
INFO – L’appuntamento è per domenica 1° marzo con ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio di Via Evangelista a Fondi.
Il percorso avrà una lunghezza di 7 km e un dislivello di 400 metri con difficoltà media e durata approssimativa di 3h e 30.
Per informazioni è possibile contattare il numero 3356616371.
La partecipazione è gratuita.
Cuore e prevenzione: incontro pubblico a Borgo Piave
Sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, la Casa di Quartiere di Borgo Piave ospiterà un momento di sensibilizzazione dedicato al benessere cardiologico, aperto a tutti. L’iniziativa è promossa dall’APS Mengoni di Latina, presieduta da Assunta Gneo, che per l’occasione incontrerà il cardiologo Antonino Stipo in un dialogo diretto e accessibile sui temi della prevenzione e della salute del cuore.
La mattinata porrà l’attenzione su alcune delle patologie cardiovascolari più diffuse e rilevanti, a partire dall’ipertensione essenziale, spesso silenziosa ma responsabile di gravi complicanze, fino all’infarto miocardico e all’angina pectoris, condizioni che richiedono consapevolezza, tempestività e corretti stili di vita. L’obiettivo dell’incontro è offrire informazioni chiare e scientificamente fondate, creando uno spazio di confronto in cui i cittadini possano porre domande, sciogliere dubbi e acquisire strumenti utili per la prevenzione.
La mattinata si concluderà con una dimostrazione pratica di rianimazione BLS-D, un momento particolarmente significativo perché fornirà ai partecipanti nozioni fondamentali per intervenire in caso di emergenza, rafforzando il senso di responsabilità collettiva e la cultura del primo soccorso.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione di Promozione Sociale Mengoni, da tempo punto di riferimento sul territorio per le attività di prevenzione e promozione della salute. L’associazione ha recentemente vinto il bando della Regione Lazio per il progetto “Atti.Va.Mente nella società”, un programma finanziato nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo, l’inclusione e il benessere delle persone anziane. Il progetto, rivolto in particolare agli over 65, mira a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e civile, riducendo il divario tecnologico e incentivando l’impegno nella comunità attraverso servizi gratuiti di assistenza socio-sanitaria. Tra le principali attività promosse dall’associazione figurano l’assistenza domiciliare, moduli informativi, iniziative legate alla cura degli orti, percorsi di orientamento, programmi di recupero psicofisico e attività ricreativo-culturali, tutte finalizzate a rafforzare il benessere e la coesione sociale.
L’incontro di sabato 28 febbraio rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione cardiologica e per ribadire l’importanza di una comunità informata, partecipe e solidale.
Prossimo appuntamento con Salute e Benessere, organizzato dal Centro Sociale di Borgo Piave: dal 2 al 14 marzo soggiorno presso le Terme Pompeo, nel cuore della Ciociaria. Un centro termale a orientamento olistico, specializzato nella cura della persona, ideale per la prevenzione e il trattamento di numerose patologie dell’adulto e del bambino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 195 4023.
Fondi, la vita di Giulia Gonzaga in scena a Palazzo Caetani
Fondi si prepara a rivivere una delle pagine più affascinanti e significative della propria storia rinascimentale. Con l’apertura ufficiale delle celebrazioni per i 500 anni dal matrimonio tra Vespasiano Colonna e Giulia Gonzaga (1526–2026), la città diventa protagonista di un intenso percorso culturale che intreccia memoria storica, teatro ed emozioni, restituendo centralità a una figura femminile di straordinario spessore umano e culturale.
Ad inaugurare l’anno celebrativo sarà lo spettacolo teatrale in due atti “Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, tra amori, intrighi e rivalità”, scritto e diretto da Stefania Maria Giulia Di Benedetto, presentato dall’Associazione Drappo dell’Assunta in collaborazione con Pro Loco Fondi APS. Un’opera intensa e coinvolgente che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento italiano, tra passioni, potere, scelte coraggiose e grandi rivalità politiche e familiari, attraverso la figura di Giulia Gonzaga, una delle donne più affascinanti, colte ed enigmatiche della storia italiana, profondamente legata alla città di Fondi e al suo Palazzo.
Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23 e venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:00, nella Sala Grande di Palazzo Caetani a Fondi, luogo simbolo della vita e della memoria della contessa, che proprio tra queste mura visse alcuni dei momenti più significativi della sua esistenza. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, a testimonianza del valore culturale e identitario dell’iniziativa.
La rappresentazione si inserisce in un percorso culturale già avviato con grande successo negli anni precedenti. La commedia ha infatti debuttato nel 2023, in occasione dei 510 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica. Dopo le prime repliche a Fondi, lo spettacolo è stato portato in scena anche nello storico Teatro Olimpico all’Antica di Sabbioneta, luogo di grande prestigio culturale, città legata a Fondi da un solido vincolo storico e simbolico fondato proprio sulle famiglie Gonzaga e Colonna.
Dal progetto teatrale è nato anche il volume “Giulia Gonzaga, la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità”, primo testo teatrale in assoluto dedicato alla contessa vissuta a Fondi. Pubblicato nel 2023 e presentato ufficialmente a Palazzo Caetani, il libro è frutto di un’accurata e approfondita ricerca storica ed è arricchito da apparati biografici, documentazione iconografica e QR code multimediali che consentono di approfondire ulteriormente il contesto storico e narrativo. Un’opera che rappresenta un importante contributo alla valorizzazione della storia cittadina e della figura di Giulia Gonzaga. In occasione delle serate teatrali di gennaio 2026, il volume sarà disponibile per l’acquisto.
Straordinaria la risposta del pubblico: per entrambe le serate i posti risultano già tutti esauriti, a conferma del forte interesse e del profondo legame tra la città e la sua storia.
