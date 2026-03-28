Top Runners per la Mezza Maratona di Latina, 1400 al via. L’ordinanza viabilità

LATINA – In vista della XXIV mezza maratona di Latina in programma domani domenica 29 marzo, il settore viabilità del Comune ha pubblicato l’ordinanza di interdizione alla circolazione e sosta in alcune vie e piazze del territorio comunale in occasione della competizione podistica in programma domani con la presenza di atleti di primo piano, tra cui i primi classificati italiani uomo e donna, della Maratona di Roma.

“A rendere ancora più straordinaria questa edizione è il record di iscrizioni raggiunto: non più 1300, ma ben 1400 pettorali assegnati, grazie agli ulteriori 100 messi a disposizione nelle ultime ore per rispondere alla richiesta massiccia di partecipazione. Un risultato che testimonia in maniera concreta l’entusiasmo e la crescita continua della manifestazione”, dicono gli organizzatori.

“Un parterre di altissimo livello – commenta il presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale FIDAL Lazio Davide Fioriello – la presenza di top runner, raggiunti anche grazie all’ottimo lavoro svolto dal professionista ed amico Antonio Sorrenti, darà ulteriore prestigio alla manifestazione, promuovendo il nome di Latina nel panorama podistico nazionale. Siamo grati della forte risposta di iscrizioni, con un doppio sold out dopo l’aggiunta di nuovi pettorali”.

Saranno sulla linea di partenza per la mezza maratona diversi specialisti del mezzofondo nazionale. Oltre al pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, spiccano a fare da capofila al maschile Luca Parisi nella veste di pacer, Andrea Todisco, un personale sulla distanza di 67’04” realizzato al Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona a Cremona ad ottobre e Umberto Persi, campione del mondo master 2025 sui 10 km e dodicesimo tra gli italiani alla Roma Ostia 2026 dove ha fermato il cronometro a 68’30’’. Al Femminile Sara Carnicelli volto noto all’organizzazione in quanto nel 2025 si è laureata Vice Campionessa Italiana di Maratona alla Maga Circe; Ayse Burcin Sonmez, Hanna Betgstrom, Nataliya Tsyupka e Anna Bianca Richter, quest’ ultima al debutto sulla distanza. Al maschile Matteo Noro, Matteo Barba, Alexandru Ciumacov e Roberto Testero. Tre le donne griffe d’autore anche quella di Aurora Ermini, che ha indossato la maglia Azzurra ai Mondiali Juniores affermandosi sui 3.000 mt. Alla Maga Circe 2026 ha vinto la 29 km, preludio del recente esordio in maratona a Roma dove è stata la terza classificata tra le italiane.

L’ORDINANZA – Nel dettaglio l’ordinanza prevede l’istituzione del Divieto di Circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale comprese nel percorso di gara sui 21,097 e 10 Km, ovvero: dall’uscita dal campo CONI, Via Michelangelo Buonarroti, Viale XXI aprile, Via N. Sauro, Via S. Pellico, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, Via Armando Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via A. Pennacchi, Rotonda Lungomare, Via Lungomare (per circa 1,8 Km.), giro di boa, Via Lugomare, Via A. Pennacchi, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora (Attraversamento), Via Polusca, Via Tucci, Via Vincenzo Rossetti, Via Michelangelo Buonarroti, Entrata al campo CONI.

Per il Percorso Family Walk , analoghe limitazioni per uscita dal campo CONI, Via Michelangelo Buonarroti, Viale XXI aprile, Via N. Sauro, Via S. Pellico, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, Via Armando Diaz, Corso della Repubblica, Via E. di Savoia, Piazza della Libertà, Via delle Medaglie D’Oro, Via S. Pellico, Via N. Sauro, Viale XXI Aprile, Via Michelangelo Buonarroti, Entrata al campo CONI, dalle ore 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le ore 13.00 circa, del giorno 29.03.2026, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.

Prevista anche l’istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in Via Michelangelo Buonnarroti ed in Via Lungomare (tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino), dalle ore 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le ore 13.00 circa di domenica 29.03.2026, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.

Collaborano allarealizzazione dell’evento, la Regione Lazio presente nel villaggio della gara al Campo Coni, che darà prestigio e risalto alla manifestazione promuovendo il territorio attraverso la corsa e tutti i partner coinvolti: PlasticFree, Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali, Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile, Mammut ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina”.