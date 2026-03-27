Latina attende Catania, mister Volpe: “Serve malizia, siamo pronti”

LATINA – Vigilia di campionato per il Latina che si prepara a ricevere al Francioni il Catania. Mister Gennaro Volpe ha analizzato la sfida valida per la 34° giornata di serie C e rispondendo alle domande dei giornalisti ha puntualizzato: “Sapevamo che il calendario nelle ultime cinque partite sarebbe stato difficile, però l’avversario non lo possiamo scegliere e il calendario non lo possiamo cambiare. Possiamo però decidere come affrontarle queste partite e queste partite vanno affrontate col veleno addosso e col fuoco negli occhi, come ho detto alla squadra”. Poi, proseguendo ha incitato i suoi: “Dobbiamo essere bravi ad alzare il livello di cattiveria, di furbizia, di malizia. Io credo che abbiamo fatto un percorso lungo, faticoso, fatto pieno di salite, pieno di buche, però ci siamo sempre rialzati, siamo sempre in piedi e soprattutto siamo vivi e siamo pronti ad affrontare questo finale di stagione al massimo delle nostre possibilità”.

L’allenatore potrà contare sui recuperati Riccardi, Fasan, Tomaselli, e D’Angelo, non potrà giocare invece De Cristoforo.

La partita si giocherà senza tifo avversario dopo la valutazione del GOS tradotta nell’ordinanza del prefetto di Latina che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.