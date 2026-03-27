SPORT
Latina attende Catania, mister Volpe: “Serve malizia, siamo pronti”
LATINA – Vigilia di campionato per il Latina che si prepara a ricevere al Francioni il Catania. Mister Gennaro Volpe ha analizzato la sfida valida per la 34° giornata di serie C e rispondendo alle domande dei giornalisti ha puntualizzato: “Sapevamo che il calendario nelle ultime cinque partite sarebbe stato difficile, però l’avversario non lo possiamo scegliere e il calendario non lo possiamo cambiare. Possiamo però decidere come affrontarle queste partite e queste partite vanno affrontate col veleno addosso e col fuoco negli occhi, come ho detto alla squadra”. Poi, proseguendo ha incitato i suoi: “Dobbiamo essere bravi ad alzare il livello di cattiveria, di furbizia, di malizia. Io credo che abbiamo fatto un percorso lungo, faticoso, fatto pieno di salite, pieno di buche, però ci siamo sempre rialzati, siamo sempre in piedi e soprattutto siamo vivi e siamo pronti ad affrontare questo finale di stagione al massimo delle nostre possibilità”.
L’allenatore potrà contare sui recuperati Riccardi, Fasan, Tomaselli, e D’Angelo, non potrà giocare invece De Cristoforo.
La partita si giocherà senza tifo avversario dopo la valutazione del GOS tradotta nell’ordinanza del prefetto di Latina che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.
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Basket, Latina vince il recupero con Chiusi: i pontini si impongono per 84-81
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista il recupero della 23ª giornata del campionato di Serie B Nazionale superando l’Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 84-81 al termine di una gara intensa, fisica ed estremamente equilibrata. Con questo successo la Benacquista sale a quota 50 punti in classifica, raggiungendo Livorno e conquistando il primo posto in virtù dello scontro diretto favorevole. Non c’è tempo per fermarsi: i nerazzurri torneranno subito in palestra per preparare la prossima sfida, in programma domenica al Palasport di Cisterna contro l’Andrea Costa Imola.
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Playoff quinto posto, prima gara per il Cisterna Volley il 4 aprile a Milano
Sabato 4 aprile alle ore 18 all’Allianz Cloud riparte la stagione ufficiale del Cisterna Volley, impegnato nei quarti di finale dei playoff quinto posto. La squadra di Morato affronterà Milano, eliminata dalla corsa Scudetto per mano della Rana Verona. L’8 aprile è in programma Gara-2, al Palasport di via Delle Province (ore 20.30). Eventuale Gara-3 si giocherà a Milano, domenica 12 aprile.
L’Allianz Milano arriverà alla sfida contro Cisterna dopo la finale della CEV Challenge Cup 2026 contro i belgi del Lindemans Aalst: la gara di andata si gioca in Belgio questa sera (ore 20:30), con ritorno a Milano l’1 aprile.
Il Cisterna, dal canto suo, continua ad allenarsi tra sedute in palestra e lavoro tecnico, con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma in vista del 4 aprile.
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Latina Basket, subito in campo contro Chiusi: obiettivo continuità dopo Livorno
Non c’è tempo per festeggiare in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket: archiviata la vittoria sul campo della capolista Livorno, i nerazzurri tornano subito in campo per il recupero della 23ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.
L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i pontini affronteranno l’Umana San Giobbe Chiusi in una sfida chiave per la parte alta della classifica.
La squadra guidata da Franco Gramenzi arriva al match con grande fiducia: 48 punti conquistati, secondo posto consolidato e una striscia aperta di dieci vittorie consecutive, culminata con il successo prestigioso contro Livorno, deciso all’overtime dal canestro allo scadere di Giombini.
Un risultato che rafforza le ambizioni dei nerazzurri, chiamati ora a confermarsi e a riscattare la sconfitta dell’andata. Lo scorso 11 ottobre, infatti, fu Chiusi a imporsi di misura (85-84), con il tiro della possibile vittoria di Latina fermatosi sul ferro a fil di sirena.
Di fronte ci sarà però un avversario in salute: Chiusi occupa la decima posizione con 28 punti ed è reduce da tre vittorie consecutive, tra cui il successo contro Caserta e quello in trasferta a Ferrara, arrivato dopo un tempo supplementare. Un momento positivo per la formazione allenata da coach Zanco, ormai vicina alla salvezza ma ancora in corsa per obiettivi più ambiziosi.
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