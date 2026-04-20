APPUNTAMENTI
“Un tè con la Regina – Musica alla corte dei Tudor”: il concerto del Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi al Conservatorio di Latina
LATINA – “Un tè con la Regina – Musica alla corte dei Tudor” è il titolo di un concerto che il Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi di Latina terrà martedì 21 aprile 2026 (alle 18) al Conservatorio “Ottorino Respighi” (Sala C Via Ezio 26, Latina). Si tratta di un viaggio sonoro nell’epoca elisabettiana coordinato dal M° Giorgio Spolverini, con le voci del Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi e la partecipazione del M° Silvia De Maria (viola da gamba) e del M° Elisabetta Ferri (clavicembalo).
IL PROGRAMMA – Il pubblico potrà ascoltare celebri pagine di John Dowland, nel quattrocentesimo anniversario della sua morte, tra cui Flow my tears, Come again e Time stands still, accanto a madrigali e canzoni di John Bennet, Thomas Morley, Orlando Gibbons e John Bartlet. Non mancheranno brani strumentali tratti da raccolte storiche come The Division Violin di John Playford e il Fitzwilliam Virginal Book, rappresentato da una Pavana di Peter Philips.
Il repertorio, vario e suggestivo, restituisce la ricchezza di un’epoca: come ricordano le note di sala, la musica elisabettiana esprimeva un’ampia gamma di emozioni, era capace capace di spaziare dalla malinconia più intensa alla gioia più vivace.
“L’età di Elisabetta I fu un periodo di straordinaria vitalità artistica – spiegano gli organizzatori – in cui la musica divenne parte integrante della vita quotidiana, sia a corte che nelle case della gente comune. Il programma del concerto offre un percorso essenziale ma ricco attraverso i generi più rappresentativi del tempo: madrigali, brani per viola da gamba e virginale, canzoni popolari, danze e pagine legate al teatro shakespeariano”.
GLI INTERPRETI – Il Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi è composto da:
Susanna Coppotelli, Monica Di Maria – soprani
Silvia Pasquali Coluzzi – contralto
Davide Calvo – tenore
Tony Corradini – basso
Il concerto vede inoltre la partecipazione di:
M° Silvia De Maria – viola da gamba
M° Elisabetta Ferri – clavicembalo
Coordinamento e introduzione a cura del M° Giorgio Spolverini.
L’ensemble si dedica alla musica polifonica sacra e profana del Cinquecento e primo Seicento europeo, con particolare attenzione alle raccolte madrigalistiche italiane meno frequentate. Si esibisce a parti reali, talvolta con strumenti, seguendo una prassi esecutiva storicamente informata.
Il gruppo ha realizzato incisioni per etichette come TACTUS e Toccata Classics, ha eseguito concerti per il Conservatorio di Latina in occasione delle rassegne GiovedìINmusica e Early Music Festival; ha partecipato a festival nazionali e internazionali, tra cui le Settimane Barocche di Brescia, il Monteverdi Festival di Cremona e il Festival Internazionale di Musica Antica “Marco Schacchi” di Vilnius.
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Raduno regionale dei Bersaglieri, la festa a Cisterna. Mantini: “Ci ricordate di praticare i valori autentici”
CISTERNA DI LATINA – Grande partecipazione al Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio edizione 2026 che si è svolto a Cisterna. La città pontina ha accolto 250 bersaglieri, oltre a tantissimi e alle tre fanfare. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina, ha richiamato numerosi visitatori da tutta la regione e anche da fuori, confermando il forte legame tra il territorio e uno dei reparti più antichi e amati dell’Esercito italiano, da sempre impegnato anche in missioni umanitarie e di pace nel mondo.
“In un tempo segnato da profonde trasformazioni e, purtroppo, anche da conflitti e divisioni, il vostro esempio ci richiama a un impegno ancora più grande: quello di costruire e difendere una convivenza pacifica tra popoli e culture diverse. La pace non è mai un risultato scontato, ma un percorso quotidiano fatto di dialogo, comprensione e responsabilità condivisa. Cari Bersaglieri, la vostra presenza oggi a Cisterna è un messaggio forte: ci ricorda che i valori autentici non appartengono solo alla memoria, ma devono continuare a vivere nelle nostre azioni quotidiane” ha concluso il sindaco Mantini.
La manifestazione si era aperta sabato pomeriggio alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo. A seguire, nell’aula consiliare del Comune, si è tenuto il suggestivo concerto della Fanfara “Michele Lugaresi” di Guidonia Montecelio, che ha dato il via ufficiale alla due giorni.
Domenica mattina, alle ore 9.15, in piazza Amedeo di Savoia si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e la preghiera officiata dal parroco don Fabrizio Cavone. Il corteo si è poi trasferito in piazza del Bersagliere per lo schieramento e gli onori, quindi il sindaco Mantini e il presidente regionale dei bersaglieri Luigi Stazi hanno deposto una corona al Monumento del Bersagliere.
Accompagnata dalle note delle fanfare di Monteleone Sabino e “Gennaretti-Lalli” della sezione intercomunale Ladispoli/Cerveteri, la lunga sfilata ha attraversato le vie del centro cittadino fino a Corso della Repubblica, dove le diverse rappresentanze hanno fatto il loro ingresso con il tradizionale passo di corsa sulle note della celebre “Flik Flok”. Al termine della cerimonia, il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento ai Bersaglieri per aver scelto Cisterna come sede del raduno, definendolo un onore e un privilegio per l’intera comunità, e ha consegnato attestati di riconoscenza alle fanfare partecipanti. Ha concluso la cerimonia il rito dell’ammainabandiera in Piazza Amedeo di Savoia.
Numerose le autorità presenti: le presidenze regionali del Lazio, Abruzzo e Campania con i rispettivi medaglieri, il labaro provinciale di Pescara, quello della sezione di Mignano Montelungo (CE), i medaglieri provinciali di Latina, Frosinone, Roma e Viterbo e numerose sezioni territoriali e comunali. In rappresentanza del Presidente Nazionale ha partecipato il consigliere nazionale bersagliere Domenico Martellotta, insieme al presidente regionale Luigi Stazi e al presidente provinciale di Latina Fulvio Gradevoli, e quello comunale Sergio Manauzzi. Presenti anche rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui il sindaco di Cori Mauro De Lillis, l’assessore di Latina Antonio Cosentino e la presidente del consiglio comunale di Sabaudia Diana Sciamanna.
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Pedagnalonga, ultimi giorni per iscriversi alle due corse podistiche. Gli atleti avranno tempo fino a martedì 21
Si avvicina la chiusura delle iscrizioni alla Pedagnalonga Half Marathon prevista il 26 aprile: c’è tempo fino a martedì 21 aprile per riservare il proprio pettorale e partecipare alla corsa di 21 km tra i poderi dell’Agro Pontino. Per questa edizione è possibile partecipare anche alla gara competitiva breve di 13 km, ampliando così l’offerta per gli atleti e permettendo di vivere l’esperienza della Pedagnalonga anche su una distanza più breve. Come ogni anno per gli atleti che corrono ci sarà la medaglia in metallo coniata appositamente per l’edizione numero 52 e per questa edizione verrà estesa anche agli arrivati della corsa podistica di 13 km.
Il percorso, completamente pianeggiante e immerso nel verde, rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione, capace di coniugare aspetto agonistico e valorizzazione del territorio.
Se per la Passeggiata enogastronomica anche quest’anno i tagliandi sono già sold-out da tempo, e non sarà possibile partecipare senza iscrizione, restano solo pochi giorni per partecipare alle gare podistiche.
Per gli atleti interessati, tutti i dettagli su iscrizioni, regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale della Pedagnalonga.
La Pedagnalonga verrà presentata ufficialmente martedì prossimo, 21 aprile, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta del Comune di Terracina alla presenza delle autorità.
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Randonnée Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di Somma
Torna la 3ª Randonnée dell’Agro Pontino, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina; un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di ciclismo endurance, che attraverserà il territorio tra mare, storia e salite per un percorso di circa 200 chilometri e 1900 metri di dislivello. Non è una gara, ma una prova di resistenza e autonomia in cui a vincere sono tutti coloro che riescono a portarla a termine nel rispetto dei tempi previsti. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30 presso il Caffè Poeta, la giornata proseguirà con un momento particolarmente significativo: il Memorial dedicato a Fabrizio Di Somma, a un anno dalla sua scomparsa.Figura di riferimento nel panorama ciclistico e paralimpico, Di Somma ha attraversato lo sport in molteplici ruoli – atleta, guida nel tandem, allenatore e formatore – distinguendosi per il suo impegno umano oltre che sportivo. Il suo percorso, segnato dalla capacità di trasformare il limite in occasione di crescita, resta oggi un punto di riferimento per l’intero movimento. Il Memorial sarà anche occasione per tornare sul libro “Quando il limite diventa orizzonte”, di Elisa Averna, già presentato nei mesi scorsi e dedicato alla sua storia personale e sportiva. Attraverso letture, immagini e testimonianze, l’incontro offrirà un racconto capace di restituire il profilo di un uomo che ha fatto dello sport uno strumento di inclusione, responsabilità e visione.
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