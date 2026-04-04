Il Dio dell’Amore, proiezione al Corso con il regista Francesco Lagi e l’attore Francesco Colella

LATINA – Il Dio dell’Amore arriva a Latina con Ovidio in persona, l’attore Francesco Colella (in foto) protagonista del film di Francesco Lagi. Entrambi saranno al Cinema Corso di Latina, martedi 7 aprile alle 21, per dialogare con il pubblico in sala. L’appuntamento, curato da Renato Chiocca, è con uno dei film più in vista del momento (al cinema dal 26 marzo) interpretato da Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera e Colella, appunto.

Una commedia sull’amore contemporaneo che racconta una umanità impelagata nel caos dei sentimenti. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, arriva nel presente per raccontare questa storia.

Una produzione Cattleya, parte di ITV Studios, BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’ audiovisivo.