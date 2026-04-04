APPUNTAMENTI
Il Dio dell’Amore, proiezione al Corso con il regista Francesco Lagi e l’attore Francesco Colella
LATINA – Il Dio dell’Amore arriva a Latina con Ovidio in persona, l’attore Francesco Colella (in foto) protagonista del film di Francesco Lagi. Entrambi saranno al Cinema Corso di Latina, martedi 7 aprile alle 21, per dialogare con il pubblico in sala. L’appuntamento, curato da Renato Chiocca, è con uno dei film più in vista del momento (al cinema dal 26 marzo) interpretato da Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera e Colella, appunto.
Una commedia sull’amore contemporaneo che racconta una umanità impelagata nel caos dei sentimenti. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, arriva nel presente per raccontare questa storia.
Una produzione Cattleya, parte di ITV Studios, BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’ audiovisivo.
APPUNTAMENTI
I cani del canile di Latina incontrano i cittadini in Piazza del Popolo. Appuntamento il 19 aprile
LATINA – I cani del canile di Latina incontreranno i cittadini, domenica 19 aprile 2026, in Piazza del popolo a Latina. L’iniziativa è organizzata e realizzata dall’associazione Amici del Cane di Latina che gestisce la struttura della Chiesuola, con il patrocinio del Comune.
“Tanti cani meravigliosi, ognuno con la propria storia di speranza, uniti in una sola passerella – dicono dall’associazione -. Abbiamo deciso di portarvi i nostri amici a quattro zampe direttamente in città perché vederli dal vivo è tutta un’altra cosa. Sfileranno con i nostri volontari per dimostrarvi che un cane adulto è il regalo più bello che possiate farvi”.
Nel gazebo allestito in centro città si potranno chiedere informazioni su come diventare volontari del canile, sulle adozioni o semplicemente entrare in contatto con i cani che sono in attesa di adozione. L’invito è a portare i bambini.
APPUNTAMENTI
Minturno, estate 2026 al via: Tropico in concerto al Teatro di Minturnae il 1° agosto
Minturno si prepara all’estate 2026 e lo fa con un primo annuncio di rilievo: il 1° agosto il Teatro di Minturnae ospiterà il live di Tropico, tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale contemporanea. L’evento, annunciato dall’assessore agli Eventi e al Turismo Giuseppe Pensiero, rappresenta uno dei primi tasselli della programmazione estiva, già in fase di definizione e destinata a consolidare il ruolo del territorio nel panorama culturale del Golfo di Gaeta. Tropico, pseudonimo di Davide Petrella, è considerato una delle firme più autorevoli del cantautorato italiano recente, capace di coniugare scrittura pop, influenze funk e una forte identità autoriale. La sua presenza nella cornice archeologica del teatro romano rafforza il dialogo tra musica contemporanea e valorizzazione del patrimonio storico. A sostenere il cartellone estivo saranno anche due finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale. Il primo, pari a 30mila euro dalla Regione Lazio, sarà destinato alla rassegna “Minturno Scauri, un’estate da vivere”. Il secondo, di 17.500 euro da Arsial, supporterà il progetto “Minturno da gustare”, dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.
“Questi risultati premiano la capacità progettuale dell’amministrazione”, ha dichiarato l’assessore Pensiero, sottolineando l’obiettivo di costruire un calendario capace di intercettare pubblici diversi e rafforzare l’attrattività turistica del territorio. La rassegna estiva si articolerà tra eventi culturali, spettacoli dal vivo e iniziative legate al cibo, con il coinvolgimento delle realtà associative locali, in un’ottica di promozione integrata del territorio.
APPUNTAMENTI
“Le parole sono importanti”, la stand up di Sara Flamment arriva a Latina
LATINA – La stand up torna protagonista al Sottoscala9: sul palco di Latina arriva la celebre comica romana Sara Flamment, con il suo spettacolo “Le parole sono importanti”, nella giornata di venerdì 3 aprile alle 21. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci, con sottoscrizione consigliata di 7 euro: sarà necessaria la prenotazione (scrivere a prenotazioni@sottoscala9.com o su Whatsapp al numero 333 5974737).
Uno spettacolo sul linguaggio e sul suo impatto nella realtà di tutti i giorni: questo è ciò di cui parla “Le parole sono importanti”, uno dei monologhi più conosciuti di Sara Flamment, stand-up comedian romana con uno sguardo ironico, disarmante e decisamente fuori dagli schemi. Già ospite anche a Comedy Central, noto programma di Sky Italia, Sara Flamment esplorerà il modo in cui le parole vengono usate nella vita di tutti i giorni, mettendo in luce ambiguità, fraintendimenti e implicazioni sociali. Lo spettacolo alternerà momenti leggeri e divertenti a riflessioni più profonde, ponendo al pubblico una domanda centrale: sono davvero le parole a plasmare la realtà o è il nostro modo di agire a dare loro significato?
“Le parole sono importanti” è uno spettacolo che rappresenta perfettamente ciò per cui oggi è intesa la stand-up comedy contemporanea: uno stile spontaneo, diretto e tagliente, un forte coinvolgimento del pubblico e un intrattenimento capace non solo di far divertire, ma anche di stimolare riflessioni profonde, come, in questo caso, di quanto importante sia il linguaggio che usiamo nella vita di tutti i giorni.
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