APPUNTAMENTI
Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia chiude la stagione Sabato 11 aprile
Ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Fellini di Pontinia: Sabato 11 aprile alle ore 21 arriva Pippo Franco, uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Pippo Franco porterà il suo spettacolo “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, un racconto teatrale intenso e personale che ripercorre il suo lungo cammino artistico e umano. Lo spettacolo si sviluppa come una narrazione che unisce comicità, memoria e riflessione. Attraverso parole, suggestioni e ricordi, Pippo Franco accompagna il pubblico in un itinerario che attraversa arte, simboli e visioni, trasformando la scena in uno spazio di incontro tra esperienza personale e sguardo universale. Il racconto diventa così un invito a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sul tempo, sulla vita e sul significato più profondo dell’esperienza artistica, mantenendo sempre quella leggerezza e quell’ironia che hanno reso l’artista uno dei protagonisti più riconoscibili dello spettacolo italiano.
Dopo questo appuntamento conclusivo, il teatro propone anche una serata speciale fuori stagione. Domenica 26 aprile andrà infatti in scena “L’Addio”, una produzione del Teatro Fellini che vede protagonista la TF Academy, l’accademia di formazione artistica e compagnia stabile del teatro. “L’Addio” è una commedia brillante ambientata tra le mura di un monastero durante un insolito addio al nubilato. La situazione, già paradossale, si complica rapidamente tra colpi di scena, l’arrivo di un’ispezione del Vaticano e un affare milionario che rischia di mandare tutto all’aria, dando vita a una storia ironica e movimentata che gioca con equivoci e situazioni imprevedibili. In scena gli allievi e attori della TF Academy: Luana Anitori, Simona Cavaricci, Claudia Del Sorbo, Maria Rita D’Alessio, Michela Di Giorgio, Simona Franco, Loredana Furlanetto, Claudia Lucchin, Claudia Menegoni, Tiziana Magrin, Alessandra Stefanelli, Lina Savone, Maria Supino, Annalisa Trombetta e Shail Virdi. Testo e Regia di Pierluigi Polisena. Il botteghino del Teatro Fellini è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.
Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile contattare il teatro ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure visitare il sito www.teatrofellini.it.
APPUNTAMENTI
Il Dio dell’Amore, proiezione al Corso con il regista Francesco Lagi e l’attore Francesco Colella
LATINA – Il Dio dell’Amore arriva a Latina con Ovidio in persona, l’attore Francesco Colella (in foto) protagonista del film di Francesco Lagi. Entrambi saranno al Cinema Corso di Latina, martedi 7 aprile alle 21, per dialogare con il pubblico in sala. L’appuntamento, curato da Renato Chiocca, è con uno dei film più in vista del momento (al cinema dal 26 marzo) interpretato da Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera e Colella, appunto.
Una commedia sull’amore contemporaneo che racconta una umanità impelagata nel caos dei sentimenti. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, arriva nel presente per raccontare questa storia.
Una produzione Cattleya, parte di ITV Studios, BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’ audiovisivo.
APPUNTAMENTI
I cani del canile di Latina incontrano i cittadini in Piazza del Popolo. Appuntamento il 19 aprile
LATINA – I cani del canile di Latina incontreranno i cittadini, domenica 19 aprile 2026, in Piazza del popolo a Latina. L’iniziativa è organizzata e realizzata dall’associazione Amici del Cane di Latina che gestisce la struttura della Chiesuola, con il patrocinio del Comune.
“Tanti cani meravigliosi, ognuno con la propria storia di speranza, uniti in una sola passerella – dicono dall’associazione -. Abbiamo deciso di portarvi i nostri amici a quattro zampe direttamente in città perché vederli dal vivo è tutta un’altra cosa. Sfileranno con i nostri volontari per dimostrarvi che un cane adulto è il regalo più bello che possiate farvi”.
Nel gazebo allestito in centro città si potranno chiedere informazioni su come diventare volontari del canile, sulle adozioni o semplicemente entrare in contatto con i cani che sono in attesa di adozione. L’invito è a portare i bambini.
APPUNTAMENTI
Minturno, estate 2026 al via: Tropico in concerto al Teatro di Minturnae il 1° agosto
Minturno si prepara all’estate 2026 e lo fa con un primo annuncio di rilievo: il 1° agosto il Teatro di Minturnae ospiterà il live di Tropico, tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale contemporanea. L’evento, annunciato dall’assessore agli Eventi e al Turismo Giuseppe Pensiero, rappresenta uno dei primi tasselli della programmazione estiva, già in fase di definizione e destinata a consolidare il ruolo del territorio nel panorama culturale del Golfo di Gaeta. Tropico, pseudonimo di Davide Petrella, è considerato una delle firme più autorevoli del cantautorato italiano recente, capace di coniugare scrittura pop, influenze funk e una forte identità autoriale. La sua presenza nella cornice archeologica del teatro romano rafforza il dialogo tra musica contemporanea e valorizzazione del patrimonio storico. A sostenere il cartellone estivo saranno anche due finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale. Il primo, pari a 30mila euro dalla Regione Lazio, sarà destinato alla rassegna “Minturno Scauri, un’estate da vivere”. Il secondo, di 17.500 euro da Arsial, supporterà il progetto “Minturno da gustare”, dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.
“Questi risultati premiano la capacità progettuale dell’amministrazione”, ha dichiarato l’assessore Pensiero, sottolineando l’obiettivo di costruire un calendario capace di intercettare pubblici diversi e rafforzare l’attrattività turistica del territorio. La rassegna estiva si articolerà tra eventi culturali, spettacoli dal vivo e iniziative legate al cibo, con il coinvolgimento delle realtà associative locali, in un’ottica di promozione integrata del territorio.
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