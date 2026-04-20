Raduno regionale dei Bersaglieri, la festa a Cisterna. Mantini: “Ci ricordate di praticare i valori autentici”

CISTERNA DI LATINA – Grande partecipazione al Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio edizione 2026 che si è svolto a Cisterna. La città pontina ha accolto 250 bersaglieri, oltre a tantissimi e alle tre fanfare. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina, ha richiamato numerosi visitatori da tutta la regione e anche da fuori, confermando il forte legame tra il territorio e uno dei reparti più antichi e amati dell’Esercito italiano, da sempre impegnato anche in missioni umanitarie e di pace nel mondo.

“In un tempo segnato da profonde trasformazioni e, purtroppo, anche da conflitti e divisioni, il vostro esempio ci richiama a un impegno ancora più grande: quello di costruire e difendere una convivenza pacifica tra popoli e culture diverse. La pace non è mai un risultato scontato, ma un percorso quotidiano fatto di dialogo, comprensione e responsabilità condivisa. Cari Bersaglieri, la vostra presenza oggi a Cisterna è un messaggio forte: ci ricorda che i valori autentici non appartengono solo alla memoria, ma devono continuare a vivere nelle nostre azioni quotidiane” ha concluso il sindaco Mantini.

La manifestazione si era aperta sabato pomeriggio alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo. A seguire, nell’aula consiliare del Comune, si è tenuto il suggestivo concerto della Fanfara “Michele Lugaresi” di Guidonia Montecelio, che ha dato il via ufficiale alla due giorni.

Domenica mattina, alle ore 9.15, in piazza Amedeo di Savoia si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e la preghiera officiata dal parroco don Fabrizio Cavone. Il corteo si è poi trasferito in piazza del Bersagliere per lo schieramento e gli onori, quindi il sindaco Mantini e il presidente regionale dei bersaglieri Luigi Stazi hanno deposto una corona al Monumento del Bersagliere.

Accompagnata dalle note delle fanfare di Monteleone Sabino e “Gennaretti-Lalli” della sezione intercomunale Ladispoli/Cerveteri, la lunga sfilata ha attraversato le vie del centro cittadino fino a Corso della Repubblica, dove le diverse rappresentanze hanno fatto il loro ingresso con il tradizionale passo di corsa sulle note della celebre “Flik Flok”. Al termine della cerimonia, il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento ai Bersaglieri per aver scelto Cisterna come sede del raduno, definendolo un onore e un privilegio per l’intera comunità, e ha consegnato attestati di riconoscenza alle fanfare partecipanti. Ha concluso la cerimonia il rito dell’ammainabandiera in Piazza Amedeo di Savoia.

Numerose le autorità presenti: le presidenze regionali del Lazio, Abruzzo e Campania con i rispettivi medaglieri, il labaro provinciale di Pescara, quello della sezione di Mignano Montelungo (CE), i medaglieri provinciali di Latina, Frosinone, Roma e Viterbo e numerose sezioni territoriali e comunali. In rappresentanza del Presidente Nazionale ha partecipato il consigliere nazionale bersagliere Domenico Martellotta, insieme al presidente regionale Luigi Stazi e al presidente provinciale di Latina Fulvio Gradevoli, e quello comunale Sergio Manauzzi. Presenti anche rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui il sindaco di Cori Mauro De Lillis, l’assessore di Latina Antonio Cosentino e la presidente del consiglio comunale di Sabaudia Diana Sciamanna.