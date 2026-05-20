ATTUALITA'
Un anno di Oasi Viola: diritti, salute e inclusione al centro dell’impegno della CGIL Frosinone Latina
LATINA – Ha celebrato ieri il suo primo anno di attività Oasi Viola, il centro di ascolto, orientamento e supporto, promosso dalla CGIL Frosinone Latina a sostegno delle donne italiane e straniere che vivono situazioni di difficoltà. Un pomeriggio di confronto, testimonianze e riflessioni sui temi dei diritti, della salute e dell’inclusione sociale.
All’evento hanno partecipato la Presidente della Consulta delle Donne e Consigliera Comunale Dr.ssa Simona Mulè e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Galardo, a conferma della rete crescente tra associazioni, istituzioni e cittadinanza.
Ad aprire i lavori è stata Anna Del Vecchio, Segretaria CGIL Frosinone Latina, che ha ripercorso il primo anno di attività di Oasi Viola e illustrato gli obiettivi futuri: ampliare la rete territoriale, intensificare le campagne di sensibilizzazione, rafforzare l’attenzione alla salute di genere e alla tutela delle donne più vulnerabili. La Segretaria ha dedicato un momento anche alle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale: “I Diritti Non Si Appaltano” e “Salute è Diritto” per le quali la CGIL Frosinone Latina si sta mobilitando con appuntamenti in tutto il territorio.
La dottoressa Elettra Ortu La Barbera ha affrontato il tema della salute di genere, sottolineando la necessità di una medicina costruita sulle differenze biologiche e sociali, con garanzia di accesso equo alle cure e alla prevenzione.
Particolarmente toccanti le testimonianze di Sakima Hosseini e di sua figlia Fatima, che hanno portato all’attenzione del pubblico le condizioni delle donne afghane, private ogni giorno di diritti fondamentali e della possibilità di costruire un futuro.
A concludere i lavori Diana Agostinello, Segretaria CGIL Roma e Lazio, che ha ribadito il ruolo di Oasi Viola come punto di riferimento territoriale e luogo aperto a tutta la comunità: uno spazio fondato sulla sorellanza e la solidarietà, che deve diventare sempre più fucina di relazioni sane e di reti di supporto.
L’evento si è concluso con un momento conviviale, con la consapevolezza condivisa che Oasi Viola non è soltanto un centro di supporto, ma una rete di solidarietà capace di unire persone, esperienze e istituzioni intorno a un obiettivo comune: non lasciare nessuna donna sola.
ATTUALITA'
Interruzione Idrica nell’intero Comune di Pontinia
FLASH – A causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice, nel Comune di Pontinia è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà fino alle ore 18:30 di oggi, 18/05/2026.
I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema.
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
ATTUALITA'
Confagricoltura Latina celebra 70 anni: focus sul futuro dell’agricoltura pontina
Il 16 maggio di 70 anni fa nasceva Confagricoltura Latina. Oggi l’associazione celebra il proprio anniversario con l’evento “Costruire Valore nel Tempo. L’agricoltura pontina: esperienze, innovazioni e prospettive”, in corso di svolgimento nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto dedicato ai temi strategici per il futuro del comparto agricolo e agroalimentare del territorio pontino attraverso panel tematici, dibattiti e momenti di approfondimento che vedono la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, della ricerca e dell’informazione.
A fare gli onori di casa, la sindaca di Latina, Matilde Celentano:
L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini:
Presenti all’evento i rappresentanti delle istituzioni.
Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma:
Il Presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti:
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura:
ATTUALITA'
Giro d’Italia, un successo la partenza di tappa a Formia, il sindaco Taddeo sventola la bandiera rosa sulla linea di partenza
FORMIA – In migliaia a Formia oggi per la partenza della 7° tappa del Giro d’Italia tornato a colorare di rosa le strade della città, la tappa più di questa 109° edizione dal mare alle montagne abruzzesi Sin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino si è riempito di famiglie, studenti, associazioni, tifosi, turisti, curiosi e appassionati arrivati da tutto il territorio e da fuori per vivere una giornata che ha riportato Formia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.
Ad aprire la cerimonia ufficiale, nell’area villaggio di Largo Paone, è stata il Complesso Bandistico “Umberto Scipione Città di Formia”, diretto dal Maestro Filippo Di Maio, mentre sul palco istituzionale, accanto al Sindaco Gianluca Taddeo, erano presenti il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, il consigliere della Regione Lazio, Cosmo Mitrano. Presenti anche il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese e il Sindaco di Itri Andrea Di Biase, Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, insieme ai rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato impegnate lungo tutto il percorso della manifestazione.
Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, la premiazione di Wilfried Reybrouck, il corridore che il 16 maggio 1974 vinse in volata sul corso principale di via Vitruvio la storica tappa inaugurale del Giro d’Italia partita dal Vaticano sotto la benedizione di Papa Paolo VI.Al campione belga il Sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato una targa commemorativa e una prestigiosa opera del Maestro formiano Giuseppe Supino dal titolo “Echi di femminilità formiana”, chiamata “Formia”.
Grande entusiasmo anche in Piazza Aldo Moro per “La Dolce Ruota”, la gigantesca torta celebrativa realizzata dai maestri pasticcieri formiani e inaugurata dal Sindaco insieme a Giovanni Acampora, Cosmo Mitrano ed Elena Palazzo.
Applausi e partecipazione anche per “Un Giro nel Giro”, la pedalata amatoriale organizzata da Banca Mediolanum che ha anticipato la partenza ufficiale della tappa con la presenza di grandi campioni del ciclismo italiano come Francesco Moser e Maurizio Fondriest. Proprio Francesco Moser e tanti ex corridori presenti hanno espresso parole di grande apprezzamento per l’accoglienza e l’organizzazione della città di Formia.
Particolarmente suggestivo anche il passaggio del gruppetto di testa sul lungomare cittadino durante il ritorno della corsa sulla litoranea, accolto dai fumogeni rosa accesi dai ragazzi della storica Curva Coni, tifoseria della squadra di calcio Città di Formia, che hanno colorato il cielo regalando una delle immagini simbolo di questa giornata storica.
A suggellare l’evento è stato infine il momento più emozionante della giornata: il Sindaco Gianluca Taddeo ha sventolato la bandiera rosa del Giro d’Italia sulla linea della partenza davanti a migliaia di persone e alle telecamere internazionali della corsa rosa.
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