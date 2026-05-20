CRONACA
Insulti sui social, due cittadini a giudizio per diffamazione ai danni della Sindaca di Latina
Due cittadini sono stati citati direttamente a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni del sindaco di Latina Matilde Celentano per alcuni commenti pubblicati sui social network. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Latina e riguarda fatti risalenti al 14 ottobre 2024, quando sulla pagina Facebook del quotidiano Latina Oggi era stato pubblicato un video-intervista della sindaca durante l’inaugurazione dei giardini pubblici del quartiere Pantanaccio.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nei commenti al post sarebbero state pubblicate espressioni ritenute gravemente offensive nei confronti della prima cittadina, con riferimenti sia all’utilizzo del denaro pubblico sia al suo aspetto fisico. La Procura, attraverso il pubblico ministero Valentina Giammaria, ha contestato il reato di diffamazione aggravata commessa tramite mezzo di pubblicità e nei confronti di un rappresentante politico, come previsto dall’articolo 595 del Codice Penale. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 20 maggio 2027 davanti al Tribunale di Latina.
La sindaca Celentano, assistita dall’avvocato Renato Archidiacono, ha commentato la decisione della magistratura ribadendo la necessità di contrastare la violenza verbale sui social. “Accetto la critica politica – ha dichiarato – ma non l’insulto gratuito e la denigrazione personale. Il web non può essere una zona senza regole”. La prima cittadina ha inoltre annunciato che un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice sarà devoluto interamente in beneficenza a sostegno di progetti sociali e delle fasce più fragili della comunità.
Il Comune ricorda infine che già in passato altri episodi analoghi si erano conclusi con percorsi di giustizia riparativa, dopo le scuse formali presentate dagli autori delle offese online.
CRONACA
Auto a fuoco nella notte a Borgo Sabotino, indagini in corso
Un’auto è andata completamente distrutta in un incendio divampato nella notte a Borgo Sabotino. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Latina. L’allarme è scattato nelle ore notturne attraverso una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile e della stazione territorialmente competente, insieme ai Vigili del Fuoco di Latina. Le fiamme hanno interessato un’autovettura parcheggiata regolarmente sulla pubblica via, distruggendola completamente. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo evitando ulteriori conseguenze. Nel corso del sopralluogo non sarebbero emersi elementi immediati utili a chiarire l’origine dell’incendio. Restano quindi in corso gli accertamenti dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina guidata dal procuratore Gregorio Capasso, per ricostruire con precisione le cause dell’episodio.
CRONACA
Ciclonatura, a Sabaudia il summit operativo in vista del 31 maggio
Sport, natura e promozione del territorio. A Sabaudia cresce l’attesa per la nuova edizione della Ciclonatura, la storica pedalata tra i paesaggi del Parco Nazionale del Circeo che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati della città. L’edizione 2026 si svolgerà il prossimo 31 maggio con raduno fissato alle 9 in piazza del Comune, punto di partenza di un percorso che attraverserà il lago e le aree verdi del territorio. Prima della partenza sarà anche presentata ufficialmente la ventiseiesima Bandiera Blu ottenuta dalla città delle dune.
In vista dell’evento, questa mattina si è svolto in Comune un summit operativo dedicato all’organizzazione e alla sicurezza della manifestazione. Un incontro necessario per coordinare tutti gli aspetti logistici di un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di partecipanti tra famiglie, ciclisti e appassionati della natura. Al tavolo erano presenti il sindaco Alberto Mosca, il consigliere delegato allo Sport Massimo Mazzali, l’assessore Marcello Pastore e la funzionaria comunale Marika Branchi, impegnata nel coordinamento operativo. Presenti anche Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Pro Loco, chiamati a collaborare per garantire il regolare svolgimento della manifestazione organizzata dall’Avis.
CRONACA
San Felice Circeo, viola il divieto di avvicinamento alla ex minacciandola al telefono: arrestato
Un uomo di 66 anni è stato arrestato lunedì sera a San Felice Circeo per avere violato il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti dell’ex compagna, nell’ambito di un procedimento per stalking. Quella sera l’uomo avrebbe inviato numerosi messaggi minatori e ingiuriosi alla vittima violando le prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare già in vigore. i messaggi sono stati acquisiti dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 66enne che è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto avvenuto ieri mattina. per lui è scattato anche il divieto di dimore nel comune di San Felice Circeo.
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